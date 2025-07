Vigili del Fuoco: attivati i presidi estivi di Ansedonia, Isola del Giglio ed Orbetello

Grosseto. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto comunica che, grazie all’assegnazione di 2.400 ore di lavoro straordinario, a partire dal 26 luglio è stato attivato per un periodo di 40 giorni un presidio rurale ad Ansedonia. Il dispositivo sarà composto da 5 unità dei Vigili del Fuoco, dotate di due mezzi Aib (antincendio boschivo), operative nella fascia oraria dalle 8 alle 20.

Il presidio è equipaggiato con sistemi radio che operano sia sulle frequenze dei Vigili del Fuoco che sulla rete Aib della Regione Toscana. L’intervento è finalizzato alla tutela di un delicato sistema ambientale che comprende parchi e aree protette di particolare pregio, per una superficie complessiva superiore ai 10.000 ettari, in prossimità di aree turistiche di rilievo come i promontori dell’Argentario e di Ansedonia.

Il termine dell’attività è previsto per il 3 settembre, salvo eventuali prolungamenti necessari a compensare possibili sospensioni temporanee dell’operatività dovute a condizioni meteo favorevoli che riducano il rischio di incendi.

Contestualmente, sempre a partire dal 26 luglio, è stato attivato un presidio stagionale all’Isola del Giglio, grazie all’assegnazione di ulteriori 3.360 ore di straordinario. Anche in questo caso il presidio è costituito da 5 unità, operative 24 ore su 24.

Il dispositivo sull’Isola del Giglio è dotato di una Aps di piccole dimensioni e di un mezzo Ca con modulo Aib, attrezzati per far fronte a diverse tipologie di intervento.

L’attività sull’Isola terminerà il 22 agosto, con rientro previsto per la mattina del 23 agosto al termine delle ore assegnate. Un’ulteriore presenza straordinaria di 24 ore è inoltre prevista per il 13 settembre, in occasione della festività di San Mamiliano, molto partecipata dalla comunità locale.

Oltre ai presidi già elencati, in virtù degli accordi sottoscritti con i Comuni di Orbetello, Scarlino e Follonica, a partire da sabato 5 luglio e fino al 24 agosto è attivo il presidio dei Vigili del Fuoco presso la località Ansedonia e dal 2 al 31 agosto sarò attivo al porto di Scarlino, entrambi composti ciascuno da tre unità abilitate al soccorso acquatico e al salvamento a nuoto e dotate di un battello pneumatico motorizzato con un fuoribordo e di una moto d’acqua con barella galleggiante, in grado di operare anche in presenza di moto ondoso formato, raggiungendo facilmente il litorale.

“Grazie all’attivazione dei presidi – ha dichiarato il Prefetto Paola Berardino -, considerata la professionalità del personale dei Vigili del Fuoco e dei mezzi a disposizione, si potrà disporre di uno strumento ulteriore per garantire la sicurezza dei cittadini in ambiente acquatico nonché la sorveglianza e il monitoraggio della fascia costiera, assicurando tempi di intervento efficaci per la salvaguardia della vita umana in mare”

“Grazie al monte ore assegnato dal dipartimento, che ha garantito notevoli risorse verso il territorio maremmano, sposando totalmente le richieste del Comando, riusciremo a incrementare notevolmente la presenza del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con personale permanente, sia nei luoghi dove si registra un notevole incremento di persone nel periodo estivo che a tutela di aree aventi peculiari caratteristiche da attenzionare. Allo stesso tempo si avrà, grazie alla collaborazione con i Comuni interessati, una maggiore sorveglianza della fascia costiera, a tutela della popolazione e a garanzia del soccorso tecnico urgente”, aggiunge il Comandante dei Vigili del Fuoco, ingegner Roberto Bonfiglio.