Quattro nuovi attraversamenti pedonali rialzati in città: approvato il progetto esecutivo

Grosseto. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati nel centro abitato di Grosseto, nell’ambito del progetto Groar, per un importo complessivo di circa 87mila euro.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia di moderazione del traffico e di incremento della sicurezza stradale delineata dal Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile), che prevede l’adozione di soluzioni tecniche efficaci, come attraversamenti pedonali rialzati e isole salvagente, a protezione delle utenze deboli.

In particolare, i nuovi attraversamenti saranno realizzati in viale Porciatti, uno nei pressi del vallo degli Arcieri e uno nei pressi del liceo statale “Antonio Rosmini”; in viale Manetti, nei pressi del nido d’infanzia “Il Fiocco”, e in viale Giusti, all’altezza del civico 47.

Queste opere, già adottate con successo in altri tratti stradali del capoluogo, contribuiranno a ridurre la velocità dei veicoli nei punti più critici della viabilità urbana, ad alta frequentazione pedonale e ciclabile, migliorando la visibilità e la sicurezza degli attraversamenti.

“Con questo intervento – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – continuiamo a investire concretamente nella sicurezza urbana e nella qualità della mobilità, promuovendo una città più vivibile e a misura di persona. Le opere nascono anche dall’ascolto diretto dei cittadini, che da tempo segnalavano l’esigenza di rendere più sicuri alcuni di questi punti critici”.