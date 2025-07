Palestina, il Pd: “I Comuni maremmani seguano Pitigliano e riconoscano lo Stato indipendente”

Grosseto. Il Partito Democratico della provincia di Grosseto esprime “apprezzamento per la mozione approvata dal Consiglio comunale di Pitigliano, che ha simbolicamente riconosciuto lo Stato di Palestina”, ribadendo “al tempo stesso la ferma condanna di ogni forma di terrorismo e violenza”.

“La mozione è stata presentata e costruita dal consigliere di opposizione del Partito Democratico, Emilio Celata, che ringraziamo per l’impegno, la sensibilità e la determinazione con cui ha portato avanti questa iniziativa – continua la nota del Pd -. Un gesto importante, che dimostra come anche dalle minoranze possano arrivare proposte capaci di unire e di lanciare un messaggio forte. In un momento drammatico in cui continuano a morire civili innocenti, riteniamo doveroso che le istituzioni locali facciano la loro parte lanciando messaggi di pace, giustizia e dialogo. Il Pd provinciale condanna con forza tutte le forme di violenza, da qualunque parte provengano, e piange ogni vittima civile, israeliana e palestinese. È il tempo del coraggio istituzionale, dell’umanità e della chiarezza: non possiamo restare indifferenti”.

“Per questo, lanciamo un appello a tutti i Comuni del territorio affinché seguano l’esempio di Pitigliano, approvando nei propri Consigli una mozione che tenga insieme la condanna del terrorismo, la richiesta di un immediato cessate il fuoco e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a uno Stato libero e indipendente, al fianco di Israele, in una prospettiva di pace duratura – termina il comunicato -. Il nostro è un gesto simbolico, ma carico di significato: le istituzioni democratiche, anche nei piccoli centri, possono e devono dire da che parte stanno. Da quella dei diritti, della pace e della dignità di tutti i popoli”.