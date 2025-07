Nasconde cocaina in un calzino, poi lo nasconde sotto una fioriera: arrestato in centro

Grosseto. Il 24 luglio scorso, nella tarda mattinata, gli agenti della Squadra Mobile della Questura, a Grosseto, hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Le indagini

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, alle 12.25, in piazza de Maria, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato una persona, oggetto di attenzione investigativa da parte dei poliziotti, che è stato seguito e notato nascondere un involucro, risultato poi essere un calzino, sotto una fioriera.

Dopo essere stato bloccato, è stato trovato in possesso della somma in contanti di 690 euro, suddivisa in 17 banconote da 20 euro, 19 banconote da 10 euro e 5 banconote da 50 euro.E’ stato quindi recuperato il calzino che la persona aveva nascosto e che risultava contenere 7 involucri termosaldati contenenti polvere di colore bianco, risultata essere cocaina, per un peso complessivo lordo di 7 grammi.

La droga rinvenuta ed il denaro sono stati sequestrati.

In base a quanto accertato, l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza per direttissima, che si è svolta il 25 luglio e al termine della quale, dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Grosseto.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da ritenersi presunto innocente sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.