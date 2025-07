Maltrattamenti in famiglia verso la moglie e la figlia: 31enne espulso dall’Italia

Grosseto. Nell’ultima settimana, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione disposta dal Questore di Grosseto, la Polizia di Stato ha conseguito importanti risultati operativi nel contrasto all’immigrazione irregolare.

Oltre all’espulsione di un cittadino tunisino di 22 anni, responsabile di reati in materia di stupefacenti, di un cittadino algerino di 28 anni, responsabile di reati di furto con destrezza, e di un cittadino nigeriano di 26 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, il Questore di Grosseto – a seguito del provvedimento di espulsione del Prefetto – ha disposto l’accompagnamento alla frontiera di un cittadino tunisino di 31 anni, che era detenuto nel carcere di Massa Marittima, dove scontava una condanna in via definitiva per maltrattamenti in famiglia verso la moglie e la figlia minore.

Il cittadino straniero, già gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, furto aggravato e porto d’armi, ha posto in essere, nell’ambito della famiglia, episodi violenti contro la moglie che hanno coinvolto anche la loro figlia minorenne in più occasioni, comportando per lo stesso straniero anche la condanna per i reati di lesione aggravato.

“È da rappresentare che il cittadino tunisino, pur sottoposto a misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese – si legge in una nota della Questura di Grosseto -, ne violava gli obblighi recandosi presso l’abitazione familiare per permanervi fino all’arrivo della Polizia, a dimostrazione dell’indole violenta dello stesso, della mancanza di qualsiasi inserimento, in maniera proficua, nel contesto sociale nonché scarso rispetto delle leggi che regolano il vivere civile mettendo, di fatto, in pericolo la vita altrui”.

Per questi ultimi fatti il trentunenne è stato condannato, con rito abbreviato, a 2 anni e 8 mesi di reclusione ed il giudice ha evidenziato come i fatti si erano svolti per un lungo periodo e avevano coinvolto anche la figlia della coppia, una minorenne.

Dopo l’udienza di convalida, tenutasi in carcere con il supporto dell’ufficio del Giudice di Pace di Grosseto – udienza in cui non sono mancati momenti di tensione – l’Autorità Giudiziaria, nel convalidare il provvedimento, ha contestato allo straniero proprio l’aggressività tenuta, dallo stesso, nel rapporto nei confronti i moglie e figlia.

Nella giornata di mercoledì 23 luglio, l’uomo è stato preso in carico dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, che, in esecuzione del provvedimento del Questore, hanno imbarcato il trentunenne su un volo con destinazione Tunisi.