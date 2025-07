“La Lettrice”: la grande letteratura sbarca sotto le stelle del paese

Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano promuove e organizza due appuntamenti speciali con “La Lettrice”, una raffinata reading performance dell’attrice Sara Donzelli, con la cura scenica di Giorgio Zorcù dell’Accademia Mutamenti.

I due artisti tornano sull’Amiata con due titoli della piccola e preziosa rassegna “La Lettrice”, nata nel 2016 nel borgo medievale di Castiglione della Pescaia e che riprende a Castel del Piano dopo due anni di interruzione. Una rassegna sull’ascolto che ha saputo attrarre un pubblico sempre numeroso e attento, che l’attrice Sara Donzelli riesce a incantare con una delle sue doti più riconosciute, la fragranza della voce e la profondità interpretativa, doti che vengono esaltate dalla lettura a leggio di grandi classici della letteratura.

Mercoledì 30 luglio e martedì 5 agosto, alle 21, in piazza Bellavista, il centro storico si trasformerà in un teatro all’aperto, offrendo al pubblico la forza evocativa della parola letta e interpretata, accompagnata da musiche, luci e immagini. Il progetto “La Lettrice” si fonda su pochi, ma intensi elementi: la voce di Sara Donzelli, le pagine dei grandi autori della letteratura mondiale e un sottile gioco di suggestioni visive e sonore che amplificano l’esperienza dell’ascolto.

Il programma

Mercoledì 30 luglio – “La signora col cagnolino” di Anton Čechov, traduzione di Fausto Malcovati, con Sara Donzelli, cura scenica di Giorgio Zorcù.

“La signora col cagnolino” è il più celebre e fortunato racconto di Anton Cechov; in villeggiatura a Yalta si incontrano Dimitri e Anna, e si abbandonano l’una all’altro. È una storia semplice, ma nella sua apparente pacatezza è un vulcano in fermento: i temi si rivelano per azioni e luoghi quotidiani che fanno riverberare segni universali: i primi avvistamenti a distanza, il silenzio incantato sul mare dopo la prima notte d’amore, l’addio alla stazione dei treni, l’ossessione del rivedersi e gli incontri clandestini in un albergo di Mosca sotto la neve, dove ci lasceranno col mistero del loro futuro.

Martedì 5 agosto – Racconti fantastici dell’Ottocento – Antologia curata da Italo Calvino

Due racconti dal volume II: il “Fantastico quotidiano”.

“Il racconto fantastico è una delle produzioni più caratteristiche della narrativa dell’Ottocento. L’elemento soprannaturale al centro di questi intrecci appare sempre carico di senso, come l’insorgere dell’inconscio, del represso, del dimenticato, dell’allontanato dalla nostra attenzione razionale. In ciò va vista la modernità del fantastico, la ragione del suo ritorno di fortuna nella nostra epoca”. (Italo Calvino)

Calvino raccolse una antologia di capolavori della letteratura fantastica di grandi scrittori – rigorosamente stranieri – dell’800 in due volumi: il primo dedicato al “Fantastico visionario” e il secondo al “Fantastico quotidiano”.

La scelta di “La Lettrice” è stata su due racconti tratti dal secondo volume: “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe, che inaugura un tipo di fantastico che sarà dominante nella seconda metà del secolo e su cui pescheranno a piene mani la letteratura e il cinema del secolo successivo, il fantastico ottenuto con i minimi mezzi, il fantastico tutto mentale, psicologico.

L’ombra”, di un insolito Hans Christian Andersen; conosciuto per le fiabe e i racconti per l’infanzia, qui invece ci trascina con finezza e inventiva straordinarie in un orrore che si manifesta lentamente, impercettibilmente: la perdita della propria ombra, simbolo anche questo che ricorrerà nella letteratura del ‘900.

L’ingresso è libero.

In caso di vento forte, l’evento si svolgerà davanti a Palazzo Nerucci. In caso di maltempo, si terrà al Teatro Amiatino.

Accademia Mutamenti è una compagnia teatrale professionale e una factory di progetti artistici multidisciplinari, fondata dall’attrice Sara Donzelli e dal regista Giorgio Zorcù. Sull’Amiata ha avuto la sua prima sede e i teatri di Arcidosso e Castel del Piano sono stati per lunghi anni il centro di un complesso sistema teatrale che univa produzioni originali, laboratori e scuole di teatro, stagioni teatrali e progetti speciali, tra cui spiccava Toscana delle Culture, festival-laboratorio internazionale di cui si sono succedute ventitre edizioni.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castel del Piano in collaborazione con Accademia Mutamenti – Compagnia Teatrale, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana.