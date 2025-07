Fiamme in Maremma: tre incendi tra Civitella Marittima e Roccastrada

Aggiornamento ore 21.30: prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre Aib regionali per fronteggiare l’incendio ancora attivo nella zona di Civitella Marittima, in località Bagnolo.

Attualmente si registra un incendio attivo in località Colle Fagiano, nel comune di Scansano, mentre risulta completamente estinto l’incendio che si era sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Madre Chiesa, sempre nel territorio comunale di Scansano.

Le operazioni di spegnimento e bonifica continuano e presumibilmente si protrarranno per tutta la notte, con il massimo impegno da parte delle squadre operative sul territorio.

Aggiornamento ore 17.07: tre incendi tra Civitella Marittima e Roccastrada (nella foto), in provincia di Grosseto, stanno impegnando un numero considerevole di squadre e mezzi dell’organizzazione regionale Antincendi boschivi, con l’invio di risorse aeree e squadre a terra. Sono presenti squadre di operai forestali delle Unioni dei Comuni del Fiora e dell’Amiata, del volontariato Aib e dei Vigili del Fuoco. In azione anche tre elicotteri della flotta regionale. Coordinano le operazioni di spegnimento due direttori dell’Unione dei comuni dell’Amiata.

La situazione è particolarmente difficile nel comune di Civitella Marittima, dove sono attivi due distinti focolai. Una stima provvisoria indica che sono già stati interessati alcuni ettari di vegetazione, macchia mediterranea e bosco, con il potenziale di espansione ancora alto.

A complicare le operazioni di spegnimento è il forte vento che, soffiando sulle zone, sta alimentando le fiamme, favorendone la rapida propagazione. Le prossime ore saranno cruciali per stabilizzare la situazione e mettere in sicurezza le aree colpite.

Grosseto. Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per fronteggiare due incendi di bosco nel comune di Scansano, in località Trasubbie e a Madre Chiesa. Sul posto sono operative due squadre della sede centrale, supportate da volontari Aib della Regione Toscana e da un elicottero antincendio regionale. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Contestualmente, un terzo incendio boschivo si è sviluppato nel comune di Civitella Marittima, impegnando una delle squadre già attive su Scansano, oltre a volontari Aib della Regione Toscana.

Le operazioni sono rese complesse dalle condizioni climatiche e dalla conformazione del territorio, ma il dispositivo di contrasto agli incendi boschivi è pienamente operativo.

