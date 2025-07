Turismo, luglio in calo si punta e su agosto: l’analisi della stagione sulla costa maremmana

Grosseto. Luglio in lieve flessione, mentre per agosto le previsione sembrano buone anche grazie ad un calendario che agevola la “fuga” dal lavoro.

È un’analisi tra luci e ombre quella degli operatori turistici maremmani. Il meteo non sempre stabile non ha aiutato.

«La fuga dalle città arriva quando fa molto caldo. Quest’anno ha fatto caldo – racconta un albergatore –, ma non così tanto. Noi lo vediamo dall’uso dei condizionatori, che non hanno lavorato sempre al massimo e in alcuni casi sono stati anche spenti».

E questo ha portato a strutture piene nei week-end, mentre durante la settimana ci si è dovuti accontentare di clienti commerciali, ossia da chi viene per lavoro. A questo si aggiunge una contrazione della spesa media.

Secondo un’indagine condotta da Cst Firenze per Assoturismo Confesercenti, nell’ultimo fine settimana di luglio le strutture ricettive hanno avuto un tasso di occupazione del 79% su scala nazionale e le località marine si sono confermate tra le mete preferite.

Ascoltando le testimonianze degli operatori turistici associati a Confesercenti Grosseto, le località balneari, come Marina di Grosseto e Follonica, registrano una buona tenuta nei fine settimana nel nostro territorio, ma segnalano flessioni nei giorni feriali e una generale riduzione del potere d’acquisto. In particolare, si evidenzia una crescente difficoltà nel sostenere i costi di soggiorno, con lamentele da parte dei turisti per servizi carenti e prezzi elevati.

I campeggi e le strutture ricettive all’aria aperta riportano un andamento simile: luglio in linea con il 2024, ma con una forte incidenza del turismo “mordi e fuggi” e una domanda sempre più orientata al last minute. Le prenotazioni per agosto risultano stabili, ma con disponibilità ancora aperte per la seconda metà del mese. Le strutture di fascia alta, come glamping e B&B di lusso, segnalano un incremento delle presenze rispetto allo scorso anno, ma con tariffe medie più basse e una netta diminuzione delle spese accessorie, in particolare nella ristorazione. Anche le guide turistiche confermano un luglio sottotono rispetto alle aspettative, con un flusso turistico concentrato nei fine settimana e una minore propensione alla spesa per esperienze culturali.

Secondo gli operatori balneari di Marina di Grosseto (con clientela da Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze), in luglio gli incassi hanno fatto rilevare un -15%, più contenuto il calo nel fine settimana (8-10%). E il calo al momento c’è anche per le prenotazioni di agosto (pari al meno 10, 12%): «I clienti lamentano costi troppo alti degli appartamenti e pochi servizi offerti dalla cittadina, strade dissestate, poche attrazioni, mancanza di supermercati».

Anche le spiagge libere risultano vuote, quindi c’è in generale meno gente in zona. C’è chi parla di «due settimane di stallo sia sulle presenze che sulla spesa media dei clienti. Il turismo del fine settimana, tra l’altro, comporta che, se una domenica piove, questo inciderà significativamente sugli incassi mensili».

Da Follonica si parla di un luglio in linea con lo scorso anno: «Abbiamo avuto qualche flessione in alcune giornate causa maltempo (quello del 2024 fu un luglio meteorologicamente ottimo, migliore di quest’anno). Le aspettative su agosto sono però molto buone, con tante prenotazioni e molto interesse».

Dal lato dei campeggi, a Marina di Grosseto si registra un luglio «più o meno il linea con lo scorso anno, sotto le aspettative e molto concentrato nei week-end. Per la prossima settimana in calo preoccupante. Agosto dalle prenotazioni sembra in linea con il 2024 anche se c’è ancora disponibilità per fine agosto. Per settembre iniziano ora a chiedere e prenotare qualcosa. Rispetto agli anni scorsi c’è molta richiesta last minute per risparmiare, sicuramente è calato il potere d’acquisto».

Situazione differente per un glamping di lusso della zona nord della provincia che rileva un luglio migliore dello scorso anno (+10%), ma con un Adr (la tariffa media giornaliera) inferiore (-7%): «Con le tariffe dello scorso anno invece agosto stenta a definirsi nella prima settimana. Si intensificano le richieste a partire dal 25 agosto e settembre. La stagione comunque si presenta al di sotto delle aspettative rispetto alle previsioni che ci erano state fornite dalla Regione a gennaio. Soprattutto si nota una forte diminuzione nelle spese ancillari a partire dalla ristorazione».

Anche gli albergatori raccontano situazioni simili; da Follonica si parla di un luglio tra alti e bassi: bene i fine settimana, ma durante la settimana perlopiù turismo commerciale: «Agosto invece sta partendo bene ed è particolarmente appetibile per come casca Ferragosto e anche perché il 31 è domenica. Saranno tre settimane molto impegnative fortunatamente, ma non si può pensare che la stagione si riduca a 21 giorni. Perché è difficile poi sostenere i costi di gestione che non puoi scaricare sui clienti. Abbiamo avuto un forte movimento dall’entroterra per lo stabilimento balneare con diversi olandesi, danesi e norvegesi. Mentre per l’albergo sono perlopiù clienti che vengono per lavoro. Ad agosto la vacanza si allunga, ma in genere non oltre una settimana. Da noi arrivano italiani, principalmente dal Nord Ovest. Gente che apprezza luoghi più genuini, che ricerca eccellenze, anche nella cucina. Il valore selvaggio di questi luoghi. Poi ci sarà la prima settimana di settembre e con l’apertura delle scuole finisce tutto. Dal 20 settembre il turismo riparte con svizzeri e tedeschi che, oltre al mare, cercano le esperienze, la vendemmia, escursioni cicloturistiche».

Situazione simile segnalata da un albergatore e ristoratore di Orbetello.

Su Marina di Grosseto ci parlano di un luglio «non male, anche se ci si aspettava di più. Meglio invece per agosto. Si parla di grande caldo, ma in realtà non c’è stato. Specie al nord. Il nostro turismo è quello balneare, legato alla vacanza come si intendeva una volta. Ad agosto avremo il 70% di italiani e il 30% di stranieri perlopiù di lingua tedesca anche se quest’anno abbiamo avuto tanti francesi e olandesi. A luglio come sempre abbiamo avuto tanti tour operator che sono venuti a visitare le strutture. Tutti ci hanno fatto i complimenti per il mare, per il territorio, per il cibo. L’unico appunto sulle strade, che sono dissestate esattamente come lo scorso anno».