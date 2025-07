Lago dell’Accesa, lavori per 37mila euro: ecco gli interventi effettuati

Massa Marittima (Grosseto). In attesa dell’avvio del progetto complessivo di tutela del patrimonio naturalistico del lago dell’Accesa, che vede impegnati il Comune di Massa Marittima e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, sono stati realizzati dall’amministrazione comunale una serie di interventi di manutenzione straordinaria per un importo di 37mila euro, finanziati dalla Regione, a valere sulla ripartizione del gettito dei canoni minerari.

Ne hanno parlato in conferenza stampa il sindaco Irene Marconi, l’assessore all’ambiente Lorenzo Balestri. Presenti anche Luca Santoro e Michele Bertaccini, della cooperativa Melograno, Sabrina Martinozzi e Monica Polichetti, del Comune di Massa Marittima.

Le attività sono state svolte dell’ente e con il supporto del personale dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere.

Gli interventi

In particolare, è stata riqualificata la strada principale di accesso al lago mediante il riempimento con pietrisco di cava; è stata sostituita la parte ammalorata del ponte in legno utilizzato per il passaggio sul fosso del Bruna, in modo da rendere fruibile il percorso pedonale che consente di lasciare l’auto alla Pesta e di raggiungere a piedi il lago.

Inoltre, sono state sistemate le pedane e riallocati i tavoli nell’area di sosta; è stata in parte rinnovata la segnaletica presso il lago con l’installazione di bacheche in legno e sono state posizionate transenne temporanee in legno per regolamentare l’accesso al lago e confinare le postazioni di raccolta dei rifiuti. Sono presenti anche due postazioni di bagni chimici per garantire a tutti i visitatori comodità e privacy.

Azioni mirate sulla cartellonistica: i comportamenti corretti da tenere al lago sono illustrati attraverso nuovi pannelli informativi che indicano in modo chiaro e accessibile le regole, i divieti e le buone pratiche per la tutela dell’ambiente, promuovendo un approccio rispettoso e consapevole alla fruizione dell’area naturalistica.

Parallelamente, in collaborazione con la cooperativa sociale Melograno, che gestisce il food truck Melosgrano – presidio e punto ristoro a km 0 – e la stagione degli eventi al lago, sono state organizzate iniziative informative e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulla fruizione sostenibile del lago, all’interno del consueto cartellone degli eventi AncorAccesa 2025.

“La cooperativa Melograno, in continuità con il progetto ‘AncorAccesa, un percorso partecipato per la tutela e la promozione del comprensorio del lago dell’Accesa finanziato dalla Regione Toscana, attraverso la gestione di Melosgrano, intende promuovere e sostenere un modello di turismo sostenibile, in sintonia con le azioni dell’amministrazione comunale – afferma Luca Santoro, presidente della Cooperativa Melograno –. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale sviluppare ulteriormente le attività di informazione rivolte a tutti i fruitori del lago: oltre a portare avanti e rinnovare ogni anno le campagne informative, con le quali si raccomanda di utilizzare creme e oli abbronzanti ecocompatibili con il lago, si danno istruzioni sulla gestione dei rifiuti e sulla conduzione dei cani, questa estate abbiamo organizzato anche diversi laboratori gratuiti per bambini, a cura di Sara Scalici, sulla biodiversità, le specie endemiche del lago dell’Accesa, sull’importanza di ascoltare la natura e i messaggi che ci invia. Inoltre, in alcuni fine settimana abbiamo previsto la presenza al lago di un ecoinformatore, con la funzione di informare le persone presenti sui comportamenti corretti da adottare. Ulteriori azioni di sensibilizzazione sono l’informazione mirata verso i proprietari dei camper, riprendendo e rafforzando l’attività avviata nel 2024 sui servizi presenti per loro sul territorio comunale. Garantiamo inoltre la presenza di un operatore per la rimozione dei rifiuti sulle sponde del lago, nei sentieri e nelle piazzole, perlustrando l’intera area con una cargo-bike. Abbiamo allestito infine una piccola biblioteca e un essenziale bike service, in collaborazione con la ciclofficina Ruotelibere, per i numerosi ciclisti che visitano il lago”.

“Il lago dell’Accesa è uno dei luoghi più preziosi e suggestivi del nostro territorio – dichiara il sindaco Irene Marconi –, ma al tempo stesso anche uno dei più fragili. Il Comune è riuscito ad ottenere 500mila euro per la realizzazione di un progetto di tutela di durata triennale che svilupperemo insieme al Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud. Sarà un percorso aperto, da realizzare con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, dagli operatori turistici alle associazioni, ai gruppi più o meno strutturati di frequentatori dell’area del lago dell’Accesa. Daremo avvio al percorso partecipato che è di fondamentale importanza perché le azioni di tutela del lago non possono risultare efficaci senza il diretto coinvolgimento di chi frequenta questo luogo.”.

“Nell’ambito di questo progetto procederemo anche alla redazione del regolamento del lago – aggiunge Lorenzo Balestri, assessore all’ambiente – così da garantire una fruizione rispettosa e condivisa di questo sito di interesse comunitario. L’obiettivo che abbiamo di fronte è quello di creare un equilibrio tra la fruizione e la tutela, affinché il lago dell’Accesa continui a essere un luogo di bellezza, conoscenza e rispetto per le generazioni future. Solo attraverso regole chiare, cura costante e partecipazione attiva potremo garantire un futuro sostenibile a questo ecosistema unico nel cuore delle Colline Metallifere”.

Calendario di “AncorAccesa” 2025

Gli eventi al lago ad agosto e settembre

6 agosto, alle 16, “Il mondo allo specchio”. Laboratorio a cura di Sara Scalici (evento gratuito).

8 agosto, alle 17, concerto dei MamaSusso feat. Claudia Cancellotti, con musica della tradizione culturale dei Paesi dell’Africa occidentale e aperitivo presso il Melosgrano. (evento gratuito escluso l’aperitivo).

10 agosto, alle 21.30, osservazione e racconto del cielo basato sui miti e sulle leggende a cura della cooperativa LeAli‑Guide (evento gratuito con prenotazione obbligatoria).

20 agosto, alle 17.30, “C’erano una volta…gli Etruschi”, laboratorio a cura di Sara Scalici (Evento gratuito).

22 agosto, alle 17.30, concerto di Dino Miranda & Mamadou Mboup con musica ispirata al genere mozambicano della Marrabenta e aperitivo presso il MeloSgrano (evento gratuito escluso l’aperitivo).

24 agosto, alle 5.45 del mattino, concerto all’alba con i Terraticanti (ritrovo al MeloSgrano alle 5.30) e colazione presso il MeloSgrano (evento gratuito esclusa la colazione).

29 agosto, alle 18.30, “Il vino nell’arte – Capolavori nel bicchiere, a cura di Chiara Beni, e aperitivo presso il MeloSgrano (evento gratuito escluso l’apertivo).

6 settembre, alle 17.30, concerto di fine stagione con Filippo Nencioni e aperitivo presso il MeloSgrano (evento gratuito escluso l’aperitivo).

Tutti gli eventi avranno come punto di ritrovo l’area di ristoro MeloSgrano all’ingresso del lago dell’Accesa (SP 49 – Località La Pesta – Massa Marittima).

I cani possono essere portati sul sito del lago esclusivamente al guinzaglio e lungo il sentiero. Non è possibile portarli in acqua, né farli sostare sulle piattaforme.

Gli organizzatori ricordano che sul lago dell’Accesa non c’è rete telefonica, né wi-fi e i pagamenti possono essere effettuati soltanto in contanti.

Informazioni e prenotazioni: cell. 335.1733586.