Cani da guardiania, tavolo tecnico tra Comune, Asl e forze dell’ordine: aumentano i controlli

Scansano (Grosseto). Stamani si è tenuto il tavolo tecnico per adottare le misure necessarie per i cani da guardiania presenti nel comune di Scansano, dopo il grave episodio verificatosi nei giorni scorsi.

Al tavolo, convocato dal sindaco di Scansano al momento del ricevimento della nota ufficiale del servizio veterinario della Asl Toscana Sud Est, hanno partecipato il dottor Giorgio Briganti, direttore responsabile del Dipartimento di prevenzione della Asl Toscana Sud Est, il dottor Marcello Periccioli, responsabile dell’Unità funzionale sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Toscana Sud Est, il Comando dei Carabinieri forestali, il Comando della Polizia Municipale e lo stesso sindaco, Maria Bice Ginesi.

“Nell’incontro sono stati stabiliti i percorsi e gli interventi congiunti, consistenti in controlli su tutto il territorio comunale, partendo dalla zona indicata nella segnalazione, degli allevamenti che detengono cani da guardiania – si legge in una nota del Comune di Scansano -. Già nei giorni scorsi il Comando dei Carabinieri forestali ha effettuato sopralluoghi nella zona di Montepò e nella zona delle Trasubbie. I controlli sono finalizzati ad accertare, tramite un veterinario comportamentalista della Asl, la pericolosità dei cani da pastore presenti nel nostro territorio a servizio di allevatori e nello stesso tempo a verificare da parte dei Carabinieri forestali, della Polizia Municipale e da personale della Asl l’applicazione delle regole per la salvaguardia e l’incolumità pubblica, in particolare per i proprietari che posseggono greggi su appezzamenti di terreno vicino alle strade di pubblico transito”.

“Per quanto riguarda l’aggressione avvenuta sulla strada pubblica di Montepò, per la quale esprimo nuovamente la vicinanza mia e della mia amministrazione alla ragazza aggredita – dichiara il sindaco di Scansano -, sto predisponendo un provvedimento relativo all’obbligo per i titolari dell’azienda agricola proprietari dei cani responsabili dell’aggressione di realizzare e/o riparare le recinzioni per le parti prospicienti le vie pubbliche per evitare che i cani escano dalla proprietà, oltre all’obbligo di attenersi ai comportamenti stabiliti da leggi e regolamenti per la detenzione dei cani da guardiania. La sinergia tra le forze in campo per i controlli e il provvedimento destinato all’azienda hanno come fine la salvaguardia dell’incolumità di chi liberamente vuole vivere il nostro territorio e scoprire le sue bellezze”.

“Al di là del grave episodio avvenuto, che ha indotto questa amministrazione ad emanare l’ordinanza di cui sopra, di concerto con le altre autorità competenti in materia, si ritiene comunque doveroso sottolineare, a scanso di qualsivoglia polemica strumentale, peraltro già accennata su alcuni organi di stampa, che per questa amministrazione le aziende agricole tutte, da quelle zootecniche, a quelle agrituristiche, vitivinicole ed oleicole che operano quotidianamente con passione, fatica, cura e correttezza nel comune di Scansano, rappresentano un patrimonio sostanziale per le nostre terre e rappresentano realtà da tutelare e salvaguardare in ogni sede istituzionale e non, quali presidi ambientali, culturali e sociali irrinunciabili, caratterizzanti il nostro territorio”, termina il Comune.