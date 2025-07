Patto per il Nord: “A Grosseto la Lega si smonta da sola”

Grosseto.La sezione provinciale diPatto per il Nord osserva “con crescente stupore (e una punta di imbarazzo per conto terzi) la deriva farsesca della Lega di Salvini grossetana. Non serve uno sforzo politico per contrastarla: fa tutto da sola, tra rese dei conti, commissariamenti, smentite, fughe in avanti e retrofront improvvisi. Una Lega in versione ‘autocombustione’: prima si nominano, poi si dimettono, poi smentiscono di essersi nominati”.

“Un crisi interna che non conosce confini”

“Mentre i cittadini chiedono sicurezza, lavoro e servizi, la Lega di Grosseto risponde con un tragicomico teatrino interno – continua la nota di Patto per il Nord -. Ex dirigenti che parlano da commissari senza esserlo, sezioni divise in bande, comunicati che durano meno di un gelato a luglio. Se questa è l’efficienza amministrativa che vorrebbero esportare, ringraziamo: tenetela pure a casa vostra”.

“Un partito senza testa”

“Nel pieno dell’estate, invece di lavorare per la città, la Lega locale gioca al risiko delle poltrone – prosegue il comunicato -. Commissari messi, tolti, rimessi, disconosciuti. La confusione è tale che serve una cartina geografica per orientarsi tra i ruoli. Patto per il Nord prende atto che la più grande opposizione alla Lega… è la Lega stessa”.

“Un film già visto, ma senza finale”

“Quello a cui assistiamo è un déjà-vu senza evoluzione. La Lega grossetana è ormai impegnata in una guerra interna permanente, dove l’unico obiettivo sembra essere la sopravvivenza personale. E i cittadini? Ignorati, come sempre quando il potere diventa fine a sé stesso. Al posto di continuare a scrivere comunicati contraddittori e ruotare incarichi come un bingo estivo, suggeriamo alla Lega di Grosseto una pausa di riflessione. Magari in silenzio. Magari lasciando il campo a chi ha ancora idee, progetti e un minimo di coerenza politica – termina il comunicato –. Patto per il Nord non è qui per ridere, ma per costruire. Anche se, ammettiamolo, con certi spettacoli è difficile trattenersi”.