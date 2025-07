“La famosa invasione degli orsi in Sicilia”: un film per celebrare i cento anni di Camilleri

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora partecipa alle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri promosse dal Fondo Andrea Camilleri con il comitato nazionale Camilleri Cento. In particolare, nel borgo amiatino si terrà una serata speciale giovedì 31 luglio, in piazza dell’Olmo, con la proiezione del film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, tratto dal celebre romanzo di Dino Buzzati e diretto da Lorenzo Mattotti, con la voce narrante di Andrea Camilleri.

Il programma

La serata prenderà il via alle 21 attraverso un dialogo tra lo stesso Lorenzo Mattotti, celebre fumettista e illustratore, che per l’occasione sarà a Santa Fiora, e la scrittrice e curatrice editoriale Chiara Belliti, per poi proseguire alle 21.30 con la proiezione del cartone animato che è una produzione franco-italiana del 2019.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Santa Fiora in collaborazione con la Pro Loco, rappresenta un omaggio sentito e affettuoso del Comune e della comunità santafiorese a uno degli autori più amati del Novecento che, con la sua scrittura, ha segnato la cultura italiana e internazionale.

“Andrea Camilleri ha avuto con Santa Fiora un legame profondo e autentico, fatto di affetto e consuetudine – dichiara il sindaco Federico Balocchi –. Trascorreva molto tempo a Bagnolo, dove aveva comprato casa dagli anni ’60. Quando era ancora in vita gli abbiamo intitolato il nostro teatro comunale e conferito la cittadinanza onoraria. La popolazione gli era affezionata per la sua disponibilità e per il carattere schietto e genuino. È un onore per noi poterlo ricordare nell’anno del centenario con un evento che unisce arte, letteratura e memoria, nella cornice della nostra bella piazza dell’Olmo”.

“Portare in piazza un film come ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’ – aggiunge Serena Balducci, assessora alla cultura –, che vede la partecipazione vocale dello stesso Camilleri, significa regalare alla comunità un momento di bellezza e riflessione. È anche un modo per avvicinare grandi e piccoli al suo mondo narrativo, fatto di poesia, ironia e umanità”.

Il film nel 2020 ha ottenuto due candidature per i David di Donatello e per il Premio César, mentre nello stesso anno Lorenzo Mattotti ha vinto il Premio Maria Pia Fusco per l’eccellenza tecnico-artistica. Il film vanta altri doppiatori di rilievo, tra cui Toni Servillo (Leonzio), Antonio Albanese (Gedeone) e Corrado Guzzanti (Salnitro).

Il film

La storia: Tonio, figlio del re degli orsi, verrà rapito dagli umani e così suo papà, Leonzio, condurrà il suo popolo attraverso una spedizione per tutta la Sicilia. Dopo una serie di avventure, Leonzio riesce a sconfiggere il Granduca, il quale ha cercato in tutti i modi di fermare l’invasione, e a ricongiungersi con Tonio, diventando il re di Sicilia. Seppure uomini e orsi riescano a convivere in armonia, quest’ultimi iniziano a essere corrotti dai vizi e dalle abitudini degli esseri umani e così Leonzio chiede al suo popolo di tornare nella natura, la loro vera casa.

La proiezione è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Andrea Camilleri verrà ricordato e celebrato anche nell’ultima giornata a chiusura della rassegna Notizie dall’Amiata, nell’incontro in programma a Santa Fiora domenica 3 agosto, alle 19, dal titolo “Andrea”, con Giancarlo De Cataldo, Carlo Degli Esposti e Luca Crovi.