Compravendite e affitti immobiliari: ecco l’analisi del mercato in provincia di Grosseto

Grosseto. Il mercato immobiliare in Toscana continua a mostrare segnali di vivacità, con incrementi sia nei prezzi di vendita che nei canoni di locazione, un trend che si riflette anche nella provincia di Grosseto.

Lo rileva il report elaborato da Immobiliare.it Insights per Confcommercio Toscana e Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) Toscana, frutto di una collaborazione strategica volta a fornire un quadro aggiornato del mercato immobiliare a livello regionale e provinciale.

L’andamento delle compravendite in Toscana e a Grosseto

In Toscana, la domanda di acquisto evidenzia segnali positivi in quasi tutte le province nel primo trimestre del 2025, con un aumento complessivo del +19,0% a livello regionale. Anche i prezzi di vendita mostrano una crescita diffusa, sebbene più contenuta (+0,8% a livello regionale). L’offerta di case in vendita nella regione si mantiene stabile su base annua (+0,9%).

Concentrando l’attenzione sulla provincia di Grosseto, l’offerta di vendita nel comune capoluogo ha registrato un notevole aumento del 18,2% nel primo trimestre del 2025 rispetto all’anno precedente, mentre per la provincia (escluso il capoluogo) l’incremento è stato del 17,9%. Nonostante questa espansione dell’offerta, la pressione di domanda nel comune di Grosseto è cresciuta del 9,2%, e nella provincia (escluso il capoluogo) del 2,3%.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita, il comune di Grosseto ha visto un modesto aumento dello 0,8%, mentre la provincia (escluso il capoluogo) ha registrato un incremento dell’1,2%.

Il prezzo medio di vendita nel comune di Grosseto nel primo quadrimestre 2025 è di 2.267€/mq, con una previsione di crescita dello 2,5% entro il primo quadrimestre 2026, raggiungendo i 2.324€/mq. Nella provincia (escluso il capoluogo), il prezzo medio si attesta a 2.772€/mq, con un aumento previsto del 2,0% a 2.827€/mq nel primo quadrimestre 2026.

L’andamento degli affitti in Toscana e a Grosseto

Sul fronte degli affitti, l’offerta a livello regionale è cresciuta del 14,0% nel primo trimestre del 2025, mentre la pressione di domanda è diminuita del 13,3%. I canoni medi di locazione sono aumentati del 7,4% a livello regionale.

Nel comune di Grosseto, l’offerta di affitto ha registrato un’impennata del 92,3%, mentre nella provincia (escluso il capoluogo) è diminuita del 14,2%. La pressione di domanda nel comune di Grosseto è aumentata del 33,6%, mentre nella provincia (escluso il capoluogo) è calata del 7,4%. I prezzi medi di affitto nel comune di Grosseto sono cresciuti del 5,0%, mentre nella provincia (escluso il capoluogo) si sono ridotti del 5,7%.

Il prezzo medio di affitto nella provincia di Grosseto (escluso il capoluogo) nel primo quadrimestre 2025 è di 19,2€/mq, con una previsione di crescita del 18,0% entro il primo quadrimestre 2026, raggiungendo i 22,7€/mq.

“Se a Firenze – commenta Luciano Bianchi, presidente Fimaa Confcommercio Grosseto – assistiamo a una generale crescita del mercato, per quanto concerne Grosseto non possiamo che prendere atto di una sostanziale stabilità. Tuttavia, poiché il mondo delle compravendite immobiliari è molto complesso e articolato e risente di molteplici fattori, anche esogeni, è fondamentale continuare a monitorare attentamente questi trend per supportare al meglio gli operatori del settore e garantire un equilibrio tra le esigenze abitative dei cittadini e le opportunità di investimento per le imprese. A tal proposito ringrazio vivamente Immobiliare.it per la collaborazione offerta”.