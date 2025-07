Arrestato l’uomo accusato di aver sparato alla Finanza: il plauso di Prefetto e sindacato

Grosseto. “Gli atti compiuti nei riguardi dei nostri finanzieri sono stati un gravissimo atto nei confronti dello Stato. Per questo l’operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di una persona, gravemente indiziata di essere l’autore degli episodi verificatisi a fine agosto 2023 nei boschi di Castiglione della Pescaia, è una risposta importante contro l’aggressione criminale avvenuta, che conferma con risultati tangibili l’impegno straordinario messo in campo in questo territorio da magistratura e forze di polizia”: a dichiaralo è il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino.

“Ringrazio ancora una volta tutti gli appartenenti alla magistratura – termina il Prefetto – e alle forze di polizia per il lavoro che quotidianamente svolgono in questa provincia a tutela della sicurezza dei cittadini“.

Il plauso dell’Usif

“Dopo due anni dal gravissimo episodio che ha visto coinvolta una pattuglia della Guardia di Finanza di Grosseto, fatta oggetto di colpi d’arma da fuoco durante un servizio di controllo antidroga, ieri mattina si è giunti a un importante risultato – dichiara l’Unione sindacale italiana finanzieri (Usif) -. Grazie a un’operazione condotta con professionalità e determinazione dai colleghi dell’Arma dei Carabinieri nelle campagne intorno a Piombino, è stato arrestato l’ultimo soggetto ritenuto responsabile materiale degli spari. L’Unione sindacale italiana Finanzieri esprime il proprio plauso ai ‘cugini’ dell’Arma dei Carabinieri e a tutti i colleghi delle forze dell’ordine che, con impegno e costanza, hanno portato avanti le indagini in questi due anni, consentendo di assicurare alla giustizia un individuo particolarmente pericoloso”.

“Questo risultato – dichiara Claudio Casarano, segreterio regionale toscana dell’Usif – è la dimostrazione concreta della forza e dell’efficacia della collaborazione tra i diversi corpi dello Stato. La tutela delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa passa anche attraverso una risposta ferma e tempestiva dello Stato contro chi tenta di colpire chi garantisce la sicurezza di tutti. Usif rinnova la sua vicinanza ai finanzieri coinvolti nell’episodio e sottolinea l’importanza di continuare a investire nelle risorse, nella sicurezza e nella formazione degli operatori delle forze di polizia”.