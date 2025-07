“Musica e natura”: l'”Orbetello Piano Festival” fa tappa nell’oasi Wwf della laguna

Orbetello (Grosseto). Le note del pianoforte risuonano nel verde lussureggiante delle oasi Wwf della laguna: per la rassegna “Orbetello Piano Festival”, sabato 26 luglio alle 21.30, l’oasi Wwf del Casale della Giannella accoglie Ellisiv Tandberg, considerata una delle principali pianiste classiche norvegesi con “Musica e natura”, un concerto con musiche di Grieg, Sinding, Mozart, Schubert, Schumann, Liszt, Chopin e Ravel.

La musicista

Ellisiv Tandberg ha studiato con illustri professori, tra cui Jura Margulis, Håvard Gimse ed Einar Steen-Nøkleberg. Nel 2021 si è laureata con Lode all’Università privata di musica e arte della città di Vienna, ottenendo il massimo dei voti nel Master in Performance pianistica. Tandberg si è esibita in luoghi di rilievo come il Musikverein di Vienna, la Oslo Concert Hall e l’Opera e Balletto nazionale norvegese. Come solista ha suonato con importanti orchestre norvegesi, tra cui la Norwegian Radio Orchestra e la Bergen Philharmonic Orchestra. Ha vinto premi in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali: tra questi il 1° premio al Franz Liszt Center International Piano Competition, il 2° premio all’Alicante International Piano Competition e il 3° premio all’International Vienna Piano Competition – Wiener Klassik. Tandberg ha recentemente registrato il suo album di debutto da solista, “Fire Sermon – The Norse Saga”, che sarà disponibile a fine 2025.

Dopo lo spettacolo del 26 luglio l’Orbetello Piano Festival prosegue con un attesissimo appuntamento: a grande richiesta, giovedì 31 luglio alle 6.00, torna il concerto all’alba nell’oasi Wwf del bosco di Patanella. Protagonista la giovanissima e talentuosa Antonia De Pasquale, che offrirà al pubblico un viaggio incantato da Chopin a Ravel, tra le armonie della musica e il dolce risveglio del bosco.

Il festival torna poi nel cuore di Orbetello con i “concerti in piazza“: lunedì 11 agosto alle 21.30, piazza Giovanni Paolo II ospita “Silver Light – Dedicato alla laguna di Orbetello” un appuntamento che vede protagonisti al pianoforte Giuliano Adorno, Yukiko Hirano e Francesco Iannitti, alle percussioni Federico Poli e Yosuke Nomoto con Simona Viganò (voce). Il programma prevede l’esecuzione di un’opera composta da Francesco Iannitti Piromallo, che vede come dedicatario Giuliano Adorno, direttore artistico di Orbetello Piano Festival.

Gran finale mercoledì 13 agosto alle 21.30 quando in piazza Giovanni Paolo II Orbetello si esibirà la Tbsk Orchestra Tokyo diretta da Takeshi Kuse con Danylo Saienko (pianoforte) che proporrà un programma con musiche di Gershwin, brani d’opera italiana e repertorio giapponese.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra, il festival, è reso possibile grazie al contributo del Comune di Orbetello, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sponsor: Rrd Roberto Ricci design, Monteverro, Maregiglio, Marina Chiara Srl, Gitav, Botanical Dry Garden.

I biglietti hanno un costo di 15 euro (ridotto under 18, 8 euro). I concerti dell’11 e 13 agosto sono ad ingresso libero in piazza (prenotazione posto a sedere 15 euro).

Il programma completo del festival è disponibile al link www.orbetellopianofestival.it

Informazioni e prenotazioni: cell. 389.2428801.