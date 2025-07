La grande opera sbarca in città: la “Cavalleria rusticana” in scena in piazza Dante

Grosseto. La “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni va in scena in piazza Dante a Grosseto.

E sarà una “prima” assoluta. Per la prima volta, infatti, l’opera lirica viene rappresentata al cospetto di Canapone.

L’appuntamento è per sabato 26 luglio alle 21.15: sul palco l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Roberto Gianola e la corale “Santa Cecilia” di Empoli. Il maestro del coro è Simone Faraoni, la regia è di Elena D’Angelo, la direzione artistica è di Antonio Di Cristofano. Il cast: Santuzza sarà interpretata dalla soprano Alessandra Meozzi, il tenore Alessandro Fantoni sarà Turiddu, la contralto Sofia Ulivieri sarà Lucia, il baritono Theodoros Zogopoulos sarà Alfio, la mezzosoprano Ariel Bicchierai sarà Lola.

I biglietti sono in prevendita online sulla piattaforma VivaTicket e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto e saranno in vendita anche in piazza Dante prima dello spettacolo.

L’opera lirica

La “Cavalleria rusticana” è un melodramma in un atto dall’omonima novella di Giovanni Verga, con musica di Pietro Mascagni e libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci. È ambientata in Sicilia e racconta la storia di un duello fatale: il giovane Turiddu è innamorato della bella Lola, ma dopo che è dovuto partire per il servizio militare la ragazza si è sposata con il benestante carrettiere Alfio. Al suo ritorno, Turiddu corteggia Santuzza per scacciare l’amore per Lola, ma la passione tra i due vecchi amanti è più forte di prima e riprendono a incontrarsi. Finché Santuzza e Alfio scoprono la tresca.

A introdurre la serata, prima della “Cavalleria rusticana”, l’Orchestra eseguirà altre due opere di Mascagni: “Intermezzo dall’Amico Fritz (atto III)” e “Intermezzo da Guglielmo Ratcliff (Il sogno)”.

Roberto Gianola ha diretto orchestre in tutto il mondo: dall’Europa agli Stati Uniti, Centro e Sud America, Russia, Turchia, Egitto, Cina, Corea, Giappone e negli Emirati Arabi. Direttore stabile del Teatro dell’Opera e Balletto di Izmir da maggio 2023, è stato per 9 anni anche direttore musicale del Teatro dell’Opera di Istanbul dirigendo moltissime opere, concerti e balletti. Ha collaborato con prestigiose realtà italiane come la Fondazione Arena di Verona, il Teatro lirico di Cagliari, il Teatro Verdi di Trieste, il Teatro Regio di Parma, il Teatro Del Giglio di Lucca e con orchestre quali l’Orchestra “I pomeriggi musicali” di Milano, l’Orchestra regionale della Toscana, l’Orchestra del Festival pucciniano, i Virtuosi del Teatro alla Scala, i Cameristi del Maggio musicale fiorentino, l’Orchestra sinfonica siciliana e l’Orchestra sinfonica di Sanremo.

L’opera lirica è una produzione dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con il patrocinio della Regione Toscana e dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con Sistema e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Grosseto Cultura.

Nella foto: l’Orchestra nelle prove della “Cavalleria rusticana”