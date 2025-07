Verso le regionali, Forza Italia: “Ecco il nostro programma per lo sport”

Grosseto. “Lo sport è un potente strumento di crescita personale, integrazione sociale e promozione della salute. È anche un’occasione per educare al rispetto, alla cooperazione, alla disciplina e alla capacità di affrontare vittorie e sconfitte con equilibrio”.

A dichiararlo è Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Grosseto e responsabile regionale del Dipartimento Sport del partito.

“Per questo Forza Italia ritiene fondamentale sostenerlo in ogni sua forma, valorizzando in particolare il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti del Terzo settore e di tutti quei soggetti che ogni giorno operano sul territorio al servizio della comunità – continua Gabbrielli -. Come responsabile regionale del Dipartimento Sport di Forza Italia, ho cercato di mettere le mie competenze e la mia esperienza al servizio del partito in Toscana, con l’obiettivo di promuovere proposte concrete, attuabili e vicine ai bisogni reali delle persone. Perché, per noi, fare politica significa offrire un servizio autentico ai cittadini, non inseguire slogan o promesse irrealizzabili”.

“Il nostro programma per lo sport è chiaro e orientato a risultati concreti – spiega Gabbrielli -:

investimenti e impianti;

potenziamento e riqualificazione dell’impiantistica sportiva, con particolare attenzione alle strutture scolastiche e universitarie;

incentivi al partenariato pubblico-privato per la costruzione di nuovi impianti sportivi;

interventi mirati per ridurre i costi di gestione a carico delle associazioni, in collaborazione con le amministrazioni locali;

realizzazione di ‘palestre a cielo aperto’, aree polifunzionali nei quartieri e recupero di impianti esistenti;

accessibilità universale, abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali”.

“Agevolazioni economiche e fiscali – continua Gabbrielli -:

maggiore defiscalizzazione per chi promuove l’attività sportiva;

detrazioni fiscali per le famiglie che iscrivono i figli a corsi e attività sportive;

Bonus Sport per favorire l’inclusione e combattere la sedentarietà;

agevolazioni per le imprese che offrono ai dipendenti spazi sportivi aziendali”.

“Scuola e giovani – prosegue l’esponente di Forza Italia -:

introduzione di mezz’ora di attività motoria quotidiana nelle scuole dell’infanzia e primarie;

promozione di tornei e gare scolastiche per socializzare e insegnare il rispetto delle regole;

uso delle palestre scolastiche anche in orario extra-curricolare;

borse di studio universitarie per meriti sportivi;

visite mediche gratuite per lo sport nella scuola primaria”.

“Salute e welfare – termina Gabrielli -:

prescrizione dell’attività fisica da parte dei medici di base come strumento di prevenzione;

inserimento dell’attività sportiva nei percorsi sanitari e socio-sanitari regionali;

sostegno all’acquisto di ausili sportivi per i giovani con disabilità.

Lo sport è un diritto e un’opportunità che non deve essere un lusso per pochi, ma una realtà per tutti. Forza Italia continuerà a battersi affinché lo sport diventi sempre più accessibile, sicuro, educativo e integrato nella vita delle comunità locali”.