“Tropico Mediterraneo, viaggio in un mare che cambia”: Stefano Liberti presenta il suo libro

Montemerano (Grosseto). Il mare nostrum, il mare dell’Odissea e di tanti miti, il baricentro per secoli di tutti i commerci, il miracolo di quell'”oceano in miniatura” che ha mantenuto un suo equilibrio per cinque milioni di anni, rischia il collasso.

In un viaggio lungo le coste del Mediterraneo il giornalista e scrittore Stefano Liberti, in compagnia del fotografo Francesco Bellina, ha verificato la realtà della sua trasformazione, testimoniando come il cambiamento climatico ne possa determinare la fine. Ha incontrato scienziati e pescatori, amministratori e associazioni di cittadini, di tappa in tappa, toccando le situazioni più evidenti di questa crisi: dal delta del Po che ha perso le sue vongole alle isole Kerkennah in Tunisia, dove i pescatori diventano scafisti, da Cipro, che vive l’effetto domino delle specie alien,e al Mar Menor della Murcia spagnola, una laguna uccisa da un’alga invasiva…

Con il racconto di questa sua avventura – “Tropico Mediterraneo, viaggio in un mare che cambia”, edito da Laterza – Stefano Liberti è tra i vincitori per la saggistica del “Premio Marincovich-La cultura del mare 2025”.

L’autore sarà all’Accademia del libro-Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano sabato 26 luglio, alle 18.30, in dialogo con l’ambasciatore Maurizio Melani, docente di relazioni internazionali e autore di saggi sulle politiche relative all’energia e ai cambiamenti climatici.

“Il cambiamento climatico è l’acceleratore della crisi, perché le fragilità del Mediterraneo sono da tempo sotto i nostri occhi. I 500 milioni di persone che vivono sulle sue rive, quelle europee e quelle del nord Africa, lo inquinano, lo sfruttano e lo maltrattano – dichiara Stefano Liberti –. I fenomeni sono comuni a tutti i Paesi: urbanizzazione sfrenata, reflui agricoli, scarti dell’industria, pesca industriale, inquinamento da plastica. Si stima che il Mediterraneo, così piccolo rispetto agli oceani, contenga il sesto dei più grandi accumuli di plastica (uno è nel Tirreno, nelle acque tra l’arcipelago toscano e la Corsica). Ora il mare nostrum è diventato ancora più fragile, perché si sta riscaldando a una velocità di circa il 20 per cento in più rispetto agli oceani. Si stanno modificando le correnti, ed è in atto una metamorfosi della flora e della fauna. Per il crescente flusso che arriva dallo stretto di Gibilterra, il livello del mare si è alzato: aumentano le mareggiate improvvise, le spiagge delle coste si stanno riducendo. Il rischio che si possa trasformare in un grande lago salato non è fantascienza. Due i segnali-spia del collasso degli ecosistemi del Mediterraneo: l’arrivo delle specie aliene, il più noto a tutti il granchio blu, e la scomparsa della posidonia. Le specie aliene sono più di 800 e vivono a scapito delle autoctone: il nostro è ormai un mare subtropicale”.