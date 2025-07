Sviluppo sostenibile dell’agricoltura: Orbetello riceve ancora le “Spighe Verdi”

Orbetello (Grosseto). Anche nel 2025 Orbetello riceve le “Spighe Verdi”, il prestigioso riconoscimento conferito dalla Fee Italia ai Comuni, borghi e territori che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile.

Dopo la riconferma del riconoscimento relativo alle spiagge, la Bandiera Blu, arrivano sul territorio nuovamente le “Spighe Verdi”, programma che ha come obiettivo i Comuni rurali capaci di valorizzare uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio: «La Bandiera blu premia il nostro territorio costiero in termini di ambiente e servizi – dichiara il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti –, le “Spighe Verdi” sottolineano l’eccellenza delle nostre zone rurali, valorizzando la ricchezza del nostro territorio anche in base all’impegno relativo allo sviluppo sostenibile».

Alla cerimonia di consegna a Roma era presente, in rappresentanza del Comune, il consigliere delegato ai lavori pubblici, Roberto Berardi: «E’ sempre una grande soddisfazione – sottolinea – partecipare a eventi di tale calibro ed essere tra coloro che, grazie al duro lavoro sia dell’amministrazione che di un’intera comunità, possono vantare il ritiro di riconoscimenti così importanti».

Insieme a Orbetello sono altri 3 i Comuni della provincia di Grosseto che sono stati insigniti della “Spighe Verdi”: Castiglione della Pescaia, Massa Marittima e Grosseto, 4 in totale tra gli 8 riconoscimenti arrivati in Toscana.

«Un doveroso ringraziamento – aggiunge in conclusione Berardi – va agli operatori, imprenditori del turismo e della “terra” che curano le nostre campagne, il nostro entroterra producendo prodotti d’eccellenza e offrendo un’ospitalità, sempre con uno sguardo attento all’ambiente e allo sviluppo sostenibile».