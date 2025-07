Ospedale Petruccioli, l’opposizione: “Stop ai tagli, il sindaco si schieri a fianco dei cittadini”

Pitigliano (Grosseto). La lista Insieme per Pitigliano ribadisce la propria posizione netta contro l’annunciata chiusura del reparto di Medicina per tutta l’estate. Una decisione che, secondo i consiglieri di opposizione, “rischia di rappresentare solo il primo passo verso un progressivo e ulteriore impoverimento dei servizi sanitari offerti ai cittadini del nostro territorio. Mercoledì 23 luglio alle 18 il sindaco Gentili ha l’occasione, almeno per una volta, di schierarsi apertamente dalla parte di chi chiede con forza di difendere un diritto essenziale: il diritto alla salute”.

“Dopo le polemiche scatenate dalla decisione della Ask di chiudere per tutta l’estate il reparto di Medicina dell’ospedale di Pitigliano, di fatto avallata dai sindaci di Pitigliano e Manciano, il direttore generale della Asl Sud Est, ha convocato per oggi, alle 18, una riunione con tutti i sindaci del territorio, per fare il punto della situazione e spiegare le ragioni della sospensione del servizio – prosegue la nota dell’opposizione -. Resta ferma la posizione del sindaco di Sorano, Ugo Lotti, che ha già espresso la sua netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di chiusura. Le crescenti pressioni politiche a livello regionale e la delicata fase in cui si trova attualmente il presidente della Regione Giani, impegnato nelle trattative per la sua ricandidatura e di fatto già in campagna elettorale, non facilitano il compito del direttore generale Torre. Una marcia indietro appare oggi improbabile, ma anche le polemiche e le forti preoccupazioni che si levano dal territorio sembrano difficilmente gestibili”.

“Una cosa appare certa: il confronto sull’ospedale di Pitigliano ha ormai superato i confini della Maremma – termina il comunicato – e rischia di arrivare fino ai palazzi della politica fiorentina, dove, Solleone a parte, la temperatura è già molto alta”.