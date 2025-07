“Maremma Archeofilm”: ecco la pellicola vincitrice dell’edizione 2025

Grosseto. Chiude con il pieno di pubblico la IV edizione di “Maremma Archeofilm”, il grande festival di archeologia, arte e ambiente organizzato da “Firenze Archeofilm/Archeologia Viva” e associazione M.Arte.

Le serate si sono svolte anche quest’anno al Giardino dell’Archeologia di Grosseto con un programma che ha proposto film-capolavoro da tutto il mondo per viaggiare avanti e indietro sulla linea del tempo alla riscoperta delle civiltà che hanno fatto la storia.

I premi

È stato “Il volto di Alessandro. Il restauro del Mosaico di Alessandro e Dario” ad aggiudicarsi il premio “Maremma Archeofilm 2025”, assegnato come sempre dal pubblico in qualità di giuria popolare.

La pellicola, per la regia di Vanni Gandolfo, – GA&A productions (in associazione con Doclab e in collaborazione con Rai Cultura) – ha portato gli spettatori alla scoperta di un affascinante viaggio che svela i segreti e le sfide dietro al restauro di uno dei più straordinari tesori dell’arte antica: il leggendario mosaico di Alessandro e Dario raffigurante il volto del grande condottiero macedone.

Particolarmente ricco il programma di quest’anno, con una selezione di film che hanno spaziato dalle tematiche ambientali, alla difesa del patrimonio culturale nei confitti bellici e omaggiando in particolar modo la civiltà etrusca con ben tre film a essa dedicati. Ogni sera, inoltre, tra un film e l’altro, il pubblico ha potuto entrare in contatto con alcuni dei principali protagonisti dell’archeologia toscana grazie agli incontri organizzati con Paolo Giulierini, etruscologo, Luca Giannini, direttore del Museo archeologico e d’arte della Maremma, Leonardo Bochicchio, direttore dei Parchi archeologici della Maremma, Simona Pozzi, restauratrice della Soprintendenza di Siena, Grosseto, Arezzo.

L’evento è stato organizzato da Comune di Grosseto, Regione Toscana, associazione M.arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Firenze e Archeofilm; con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Cesvot. Sponsor: Conad, Cesvot.

Ogni sera, come da tradizione, anche un momento conviviale con la degustazione dei vini offerti da La Selva.

La foto è di Alessia Piccinetti