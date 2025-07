Sicurezza, Fratelli d’Italia replica a Simiani: “Meno lezioni e più realtà, in paese regna il caos”

Grosseto. “Sorprende, ma neanche troppo, la reazione scomposta dell’onorevole Simiani alla nostra denuncia sulla situazione di Castiglione della Pescaia. Il suo è il solito copione della sinistra: negare l’evidenza, minimizzare i problemi e provare a dare lezioni che nessuno ha chiesto”.

A dichiararlo è Luca Minucci, presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

“A differenza di chi si limita a fare passerelle istituzionali e a nascondere la polvere sotto il tappeto, Fratelli d’Italia dà voce a un malessere reale, percepito da cittadini, esercenti e turisti. Altro che ‘strumentalizzazione’: raccontare ciò che accade, accoltellamenti, degrado, illegalità, è un dovere politico e morale, non propaganda – continua la nota -. Simiani accusa Fratelli d’Italia di ‘mancare di cultura di governo’. Una frase curiosa, visto che proprio i Governi del Pd hanno prodotto le voragini sociali che oggi si pretende di colmare con due pattuglie sugli autobus e qualche post rassicurante su Facebook”.

“Il vero problema è che a Castiglione la sinistra amministra come se tutto andasse bene. Noi, invece, proponiamo interventi concreti: rigenerazione urbana, illuminazione pubblica, mercatini per rivitalizzare le aree critiche. Idee, non chiacchiere. Se a qualcuno dà fastidio che Fratelli d’Italia chiami le cose con il loro nome, se ne faccia una ragione – termina Minucci –. Noi continueremo a denunciare quello che non va e a proporre soluzioni. Perché il compito della politica non è quello di raccontare favole, ma di affrontare la realtà. Anche quando fa paura”.