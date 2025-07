Regionali, Vannacci responsabile della campagna elettorale della Lega: “Il vento sta cambiando”

Grosseto. “La nomina del Generale Roberto Vannacci a responsabile della campagna elettorale della Lega per la Toscana rappresenta un punto di svolta per la politica regionale”.

Lo afferma con forza il Team Élite Vannacci di Grosseto, formato dai consiglieri comunali Alessandro Bragaglia e Andrea Vasellini, insieme a Claudio Pacella.

“È un passo fondamentale, atteso e costruito con determinazione – continua la nota –. Il Generale sceglie la Toscana e affida a Grosseto un ruolo strategico, riconoscendo il valore politico e operativo del nostro gruppo. Questa provincia sarà la prima linea del cambiamento, la punta avanzata di un progetto che unisce valori, identità e azione”.

Andrea Vasellini, consigliere comunale e referente politico del Generale Vannacci per la provincia di Grosseto, dichiara: “La nomina di Vannacci a guida della campagna elettorale segna il coronamento di un lavoro politico che portiamo avanti da tempo, in modo sistematico e coerente. Il Generale punta su Grosseto e punta sul nostro Team sapientemente organizzato dal dottor Pacella. La fiducia riposta nella nostra provincia e nel sottoscritto come referente è il segno che il lavoro fatto sta dando i suoi frutti. Siamo orgogliosi di essere il nucleo operativo toscano più avanzato del progetto Vannacci e siamo pronti ad assumere tutte le responsabilità che ne conseguono”.

Il Team “Élite Vannacci Granduca Leopoldo di Grosseto” rivendica con orgoglio i risultati già raggiunti sul territorio, in linea con il programma e i principi del Generale Vannacci: “A Grosseto, i consiglieri Bragaglia e Vasellini sono stati protagonisti di atti concreti: dall’arrivo dell’esercito in città alla chiusura della moschea, dalla battaglia contro le cooperative rosse fino alla recente mozione sulla remigrazione. Non parole, ma fatti. Questa è la differenza tra chi urla nei talk show e chi costruisce sul territorio un’alternativa reale”.

Sulla sicurezza, a fronte degli episodi recenti che hanno convolto i balneari della provincia di Grosseto, il Team assume una posizione netta e non negoziabile: “La sicurezza non può essere trattata come un servizio opzionale da acquistare individualmente. È un diritto che deve essere garantito a tutti, soprattutto a chi ha meno. Se necessario, devono essere i Comuni a intervenire direttamente: con vigilanza privata a carico dell’ente, ronde di volontari, o più controlli da parte delle forze dell’ordine. Basta chiacchiere: servono soluzioni concrete, immediate, visibili”.

Il messaggio finale è chiaro: “La Toscana non sarà più terra di esperimenti ideologici. Il vento sta cambiando. E Grosseto sarà il primo a sollevarsi. Il Team Élite è pronto a guidare la riscossa, con l’appoggio pieno del Generale e il consenso crescente della cittadinanza. Le sorprese non sono finite. Il meglio deve ancora venire”.