Lotta all’abbandono dei rifiuti: gli ispettori ambientali arrivano in centro storico

Scarlino (Grosseto). L’amministrazione comunale di Scarlino rafforza l’attività di vigilanza contro l’abbandono improprio dei rifiuti nel borgo, con un ispettore ambientale in divisa a supporto della Polizia municipale per tutto il periodo estivo.

A partire da oggi, sabato 19 luglio, l’ispettore ambientale incaricato da SeiToscana, indossando la divisa ufficiale che lo renderà riconoscibile a cittadini e visitatori, svolgerà il servizio nei giorni feriali, ogni lunedì, giovedì e sabato, fino al 30 agosto, con turni dalle 8.00 alle 11.00.

L’intervento si inserisce in un piano di controllo avviato dall’amministrazione per contrastare l’abbandono di rifiuti e per verificare il rispetto dell’ordinanza sindacale n. 65 del 7 agosto 2020 che obbliga i possessori di cani a raccogliere le deiezioni e gettare acqua sulla pipì degli amici a quattro zampe per evitare cattivi odori. L’ispettore avrà il compito di monitorare le principali vie e piazze del centro, segnalando eventuali infrazioni e, dove necessario, attivando il supporto della Polizia Municipale.

«Nel borgo di Scarlino purtroppo si verificano ancora troppo spesso episodi di abbandono improprio dei rifiuti — dichiara il sindaco Francesca Travison —. È fondamentale che tutti, residenti e turisti, collaborino al rispetto delle regole per mantenere pulito e decoroso il nostro centro storico, patrimonio prezioso della nostra comunità. La presenza dell’ispettore ambientale in divisa rappresenta un segnale concreto di attenzione e impegno da parte dell’amministrazione».

L’attività sarà svolta in coordinamento tra l’ufficio Ambiente, Sei Toscana e la PoliziaMmunicipale, pronta a intervenire in caso di necessità per far rispettare le regole.