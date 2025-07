Inaugurato il Co-Housing San Lino: un nuovo spazio per la solidarietà e l’autonomia

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Si è svolta questa mattina, sabato 19 luglio, l’inaugurazione ufficiale del Co-Housing San Lino a Monterotondo Marittimo.

L’ex asilo San Lino, situato nel cuore del centro storico, è stato completamente riqualificato e trasformato in una struttura di residenzialità leggera, composta da sette appartamenti autonomi, spazi comuni, una terrazza panoramica e un giardino attrezzato. Un progetto nato per offrire un’opportunità abitativa dignitosa a persone anziane autosufficienti e a nuclei in condizioni di fragilità sociale, promuovendo autonomia, inclusione e relazioni di vicinato.

«L’immobile è stato acquistato dal Comune nel 2009 – ha dichiarato il sindaco Giacomo Termine – con l’idea originaria di realizzare una struttura ricettiva, ma nel tempo è emerso che non garantiva i requisiti necessari per accogliere un numero elevato di ospiti e, soprattutto, non c’è mai stato un reale interesse da parte di soggetti privati alla gestione. Abbiamo quindi deciso di cambiarne la destinazione, trasformandolo in un progetto di co-housing sociale. Con il Co-Housing San Lino, Monterotondo Marittimo si dota oggi di uno strumento innovativo di welfare territoriale: restituiamo alla collettività un edificio storico, trasformandolo in un luogo accogliente, capace di generare relazioni, cura e coesione sociale. È un progetto che unisce rigenerazione urbana e attenzione concreta ai bisogni della popolazione, soprattutto quella più vulnerabile».

La struttura

Durante l’inaugurazione è stato possibile visitare gli alloggi e conoscere da vicino gli spazi e le finalità della nuova struttura, che rappresenta un punto di riferimento per l’intera area e un esempio concreto di solidarietà, partecipazione e vicinato attivo.

L’accesso al Co-Housing San Lino avverrà tramite una valutazione multidimensionale da parte dei servizi sociali della Società della Salute, con l’obiettivo di garantire una risposta concreta e mirata ai bisogni delle persone fragili, ma autosufficienti. L’avvio degli inserimenti è previsto a partire dal mese di agosto. I soggetti potenzialmente destinatari del servizio sono individuati dai servizi sociali territoriali tra coloro che si rivolgono al Punto Insieme del Comune di Monterotondo Marittimo, struttura di primo contatto e ascolto dei bisogni socio-assistenziali.

La valutazione tiene conto di molteplici parametri di fragilità, tra cui la condizione economica, la situazione sociale (ad esempio isolamento, mancanza di rete familiare, vulnerabilità abitativa) e quella fisica (presenza di condizioni di salute che non richiedano assistenza sanitaria continuativa, ma rendano necessario un contesto abitativo protetto) con assegnazioni di una durata massima di due anni, ma prorogabile a seguito di una ulteriore valutazione degli assistenti sociali.

Ogni assegnazione sarà accompagnata da un progetto personalizzato di assistenza (Pai), condiviso con il beneficiario, con percorsi di sostegno, socializzazione e promozione dell’autonomia, in un’ottica di cura diffusa e di inclusione comunitaria.

Il progetto, finanziato con fondi regionali e comunali, conferma l’impegno dell’amministrazione nel costruire politiche sociali inclusive, sostenibili e radicate nel territorio.