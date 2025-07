Agricoltura, l’opposizione: “Riforma della Pac penalizza imprese locali, il Comune si opponga”

Gavorrano (Grosseto). Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato ieri una mozione urgente in Consiglio comunale per chiedere alla Giunta e al sindaco di opporsi con fermezza alla proposta di riforma della Politica agricola comune (Pac) avanzata dalla Commissione Europea, che prevede la creazione di un fondo unico e una drastica riduzione delle risorse destinate al comparto agricolo.

“Secondo fonti di stampa specializzata, la proposta allo studio della Commissione comporterebbe un taglio di ben 86 miliardi di euro rispetto all’attuale bilancio agricolo, con ripercussioni pesantissime sull’intero sistema agroalimentare europeo – si legge in una nota del gruppo di opposizione -. In questi giorni anche Cia e Confagricoltura hanno lanciato l’allarme, evidenziando le possibili conseguenze per la Maremma, dove centinaia di aziende agricole dipendono dai fondi europei e dalla stabilità garantita dall’attuale struttura della Pac”.

“Il gruppo ‘Noi, per Gavorrano!’ ritiene inaccettabile che una riforma tanto radicale venga impostata senza un reale coinvolgimento dei territori e dei soggetti che ogni giorno vivono e lavorano nel settore primario – prosegue il comunicato -. La riforma rischia di smantellare il sistema a due pilastri, che ha garantito per decenni equilibrio e certezza agli agricoltori europei, sostituendolo con un sistema frammentato, privo di identità e potenzialmente iniquo tra gli Stati membri. Il capogruppo Andrea Maule sottolinea che è sua intenzione difendere con determinazione le molte imprese agricole del territorio gavorranese, da troppo tempo vessate da discutibili scelte della politica locale, come il recente sproporzionato aumento della Tari, che ha colpito anche le aziende agricole. In un momento storico tanto delicato, è inaccettabile che anche l’Europa contribuisca a mettere ulteriormente in difficoltà un comparto che rappresenta un presidio fondamentale di qualità, sicurezza alimentare e tutela del paesaggio”.

“La mozione si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione nazionale, come dimostrano anche le recenti dichiarazioni del sottosegretario all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste Luigi D’Eramo, che ha definito la proposta della Commissione Europea ‘insoddisfacente e pericolosa’, poiché depotenzia la Politica agricola comune, uno dei pilastri storici dell’Unione Europea. D’Eramo ha ricordato come unire la Pac in un fondo unico significhi cancellare oltre sessant’anni di storia e mettere a rischio sicurezza e sovranità alimentare degli Stati membri, sottolineando l’impegno del Governo italiano a difendere il settore agricolo da scelte tecnocratiche e ideologiche che ignorano la realtà dei territori – termina il comunicato -. Anche per questo, il gruppo ‘Noi, per Gavorrano!’ ribadisce la necessità di un’azione coordinata tra enti locali e istituzioni nazionali, affinché l’agricoltura torni davvero ad avere un ruolo centrale nelle politiche pubbliche e non venga relegata a comparto residuale sotto la spinta di logiche che mettono a rischio l’economia rurale e la tenuta dei territori.