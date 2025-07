Prevenzione incendi, il sindaco: “Necessaria manutenzione da parte dei proprietari dei terreni”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia torna a sensibilizzare i proprietari di terreni incolti ed abbandonati prossimi alle aree antropizzate affinché adottino interventi opportuni alla riduzione di situazioni di pericolo per la propagazione degli incendi, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza urbana.

«Visti gli ultimi accadimenti si ricorda – dichiara il sindaco Elena Nappi – che dal 2014 è in vigore un’ordinanza sindacale, valida tutt’oggi, che intima a “ciascuno dei soggetti proprietari di terreni boscati, o assimilati, nonché ai proprietari di terreni posti lungo le strade, di provvedere al taglio ed al corretto smaltimento delle essenze erbacee ed arbustive presenti sui terreni di rispettivo interesse; di eseguire, a propria cura e spese e nei periodi consentiti dal Regolamento forestale della Toscana, i tagli necessari alla rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica. Ai proprietari di terreni prospicienti strade vicinali o private di provvedere alla costante manutenzione ordinaria del soprasuolo erbaceo posto in prossimità della stessa viabilità”».

Nell’ordinanza si avverte anche che “in caso di inadempienza il Comune provvederà d’Ufficio all’esecuzione delle operazioni di ripulitura e manutenzione delle aree, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle relative somme anticipate”. Per il mancato rispetto dell’ordinanza saranno applicate sanzioni nei confronti dei proprietari dei terreni.

«Tutto ciò deve essere attuato – conclude la prima cittadina – nel rispetto e nella tutela della pubblica incolumità di persone, animali e cose, in particolare in questo periodo caldo dell’anno dove è più facile incorrere in potenziali e pericolosi incendi».