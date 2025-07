Agricoltura, l’allarme: “La Commissione Europea valuta taglio da 86 miliardi”

Grosseto. “Se il vento non cambia, stiamo rischiando di dire addio a una visione comune dell’agricoltura europea”.

Così il presidente di Confagricoltura Grosseto, Attilio Tocchi, in merito ai segnali provenienti da Bruxelles e relativi alla Pac 2021/2027. Indicazioni catastrofiche per un’agricoltura tutt’altro che rafforzata.

“Anzi – aggiunge -, Ursula von der Leyen si sta mostrando come una vera e propria sciagura per il nostro martoriato settore. Già dal prossimo bilancio si parla infatti di un taglio secco alla Pac di 86 miliardi di euro sui contributi diretti al mondo agricolo, a fronte di una previsione di 386 miliardi. Non solo. Si prevederebbe di lasciare la gestione della Pac direttamente ai Paesi dell’Unione, effettuando le erogazioni per mezzo di un bilancio unico gestito da un fondo nazionale. Questo significherebbe per l’Italia gestire l’aliquota di risorse a lei spettanti, determinando una diversa erogazione tra i vari Paesi, operando quella che potremmo definire una ‘disgregazione europea’, in palese contrasto con quanto la stessa von der Leyen aveva sostenuto nella fase elettorale, quando professava la necessità di una marcata unitarietà dell’agricoltura europea”.

Ma se in Europa si parla di disgregazione per ciò che si prospetterebbe in Italia si potrebbe verificare una vera e propria parcellizzazione, tenuto conto che in materia di agricoltura le competenze sono demandate dallo Stato alle Regioni.

“Ciò – profetizza il presidente Tocchi – creerebbe un vero e proprio bailamme attuativo. Inoltre, la malsana idea, partorita dalla fervida mente della Commissione europea, prevederebbe una diversa declinazione per la tipologia di imprese agricole, con l’introduzione di capping con digressività, con minori erogazioni proprio per le aziende più importanti e che fanno agricoltura rivolta al mercato. Si agirebbe in maniera esattamente antitetica rispetto a chi ha una consistente dimensione aziendale ed è attrezzato in maniera tale da potersi confrontare con il mercato, e per questo capace di fornire una adeguata risposta alla domanda”.

“Tutto ciò per cosa? – si chiede il presidente di Confagricoltura Grosseto –. Per tutelare ‘l’agricoltura di montagna’, termine dal significato oscuro. In realtà, tutta questa manovra è stata concepita per destinare fondi agli armamenti europei e non all’agricoltura, favorendo doppiamente il bilancio degli Stati Uniti, che da un lato otterrebbe con i dazi la penalizzazione dell’export dell’agroalimentare italiano in favore di un ipotetico autarchico italian sounding, e al contempo ricaverebbe profitti dalla vendita di prodotti dell’imponente industria bellica degli armamenti”.

Per Attilio Tocchi il risultato di questa “geniale” manovra condurrebbe a una riduzione consistente dell’autonomia europea, con il vecchio continente sempre più costretto a rivolgersi ai mercati esterni anche per la sola alimentazione.

“Questa è una politica scellerata e scriteriata – conclude – che fa l’unico interesse della potenza a Stelle e Strisce, e non il proprio. Per questo siamo disposti a vendere cara la pelle e a scendere in piazza a Bruxelles per far sentire la voce di tutto il mondo agricolo, che non si merita una tale sciagura.”