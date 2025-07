Musica, buon vino e degustazioni: torna “Calici sotto il Castello”

Roccastrada (Grosseto). Il prossimo 7 agosto, a partire dalle 20.00, il centro storico del borgo di Montemassi ospiterà la terza edizione di “Calici sotto il Castello”, un appuntamento nel corso del quale i produttori vitivinicoli del territorio potranno far assaggiare i loro prodotti nelle vie e piazze del centro storico, nelle quali per l’occasione saranno allestiti anche punti di somministrazione di cibo e musica dal vivo. La manifestazione rappresenterà uno dei principali eventi non solo nel nostro territorio, ma per l’intera Maremma.

Sono sedici i produttori che hanno aderito all’iniziativa, giunta alla sua terza edizione – alla quale Arci Montemassi, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sta lavorando già da mesi – che in occasione di “Calici sotto il Castello” porteranno i loro vini nelle postazioni che si articoleranno tra via del Capezzolo, piazza Salotto, piazza della Chiesa e piazza Padella, le stesse vie e piazze che vengono popolate da decine di figuranti in occasione della rassegna di rappresentazione dei “Quadri viventi”, una manifestazione culturale che sta crescendo ad ogni edizione e che riesce a stupire gli oltre mille visitatori locali e turisti.

La manifestazione “Calici sotto il Castello” si inserisce all’interno di un ampio calendario di iniziative di carattere culturale e di promozione del territorio che nel periodo estivo organizza oramai da molti anni l’associazione Arci Montemassi. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente la programmazione di questo evento, che sta diventando un importante appuntamento annuale anche in relazione al prestigio che Montemassi con il suo castello rappresenta per l’intero territorio della provincia di Grosseto e della Maremma in generale.

La preziosa collaborazione mediante la quale l’associazione Arci Montemassi e l’amministrazione comunale, insieme ai produttori vitivinicoli, stanno lavorando per l’allestimento della terza edizione di “Calici sotto il Castello” fa trasparire ottimismo rispetto alla riuscita dell’evento, che nelle precedenti edizioni ha già riscosso ottimi risultati in termini di presenze sia di residenti che di turisti. L’obiettivo condiviso da tutti i soggetti in campo è quello riuscire a consolidare nel tempo questo grande evento per la valorizzazione di un prodotto, il vino, che ormai anche il territorio di Roccastrada annovera tra le sue specialità.

“Siamo felici di presentare l’edizione 2025 di ‘Calici sotto il Castello’, un appuntamento che, in pochi anni, è riuscito a conquistare il cuore di chi vive qui e di chi sceglie la nostra terra per le vacanze – dichiara l’assessore Elena Menghini –. Questo evento nasce dalla passione per il vino, dall’amore per il nostro territorio e dalla bellezza autentica del borgo di Montemassi, che con il suo castello costituisce una terrazza naturale sulla Maremma. Anche quest’anno stiamo lavorando per renderlo ancora più partecipato, coinvolgendo le associazioni locali e le strutture ricettive, perché crediamo che la promozione di un territorio passi dalla rete, dalla collaborazione, dall’energia condivisa. Vogliamo che ‘Calici sotto il Castello’ diventi una vera festa dell’identità maremmana, dove il vino racconta la terra, chi lo produce e chi lo vive ogni giorno con dedizione”.

“Un ringraziamento speciale va ad Arci Montemassi – conclude Menghini – che, con grande impegno e capacità organizzativa, rende possibile tutto questo. E grazie di cuore ai produttori vitivinicoli che, ancora una volta, hanno risposto con entusiasmo e professionalità. Le loro cantine non offrono solo vini eccellenti, ma raccontano storie, paesaggi, saperi antichi e innovazione. Sono loro i veri protagonisti di questo evento e i custodi del valore agricolo e culturale della nostra terra”.

Le aziende vitivinicole che parteciperanno all’evento sono: Ampeleia, azienda agricola Bellettini Sauro, azienda agricola Bellini Silvia e Giorgio, azienda La Magia, azienda vitivinicola Il Capannino, Gramineta, I Forestieri, Il Castagnatello, La Pierotta, Muralia, Poder Novo, Podere Ristella, Rocca di Montemassi, Sequerciani, Tenuta del Fontino, Valdonica.

A far da cornice ai produttori di vino, ci saranno 4 punti di assaggio gastronomia a cura della macelleria Mori Stefano di Montemassi, del ristorante braceria Al Castello di Montemassi, della rosticceria “Le Massaie esaurite” di Ribolla, oltre a un punto ristoro gestito direttamente dalla stessa Arci Montemassi.

Inoltre ,saranno presenti 4 punti di musica dal vivo di generi diversi con “Antonio Quaranta e Fausto Volpi 40 +1 Music live”, “Massy e Marco Max DJ”, “Blue Coffee” e “Alessandro Bigozzi”.

Arci Montemassi, che organizza la logistica dell’evento, ha previsto all’inizio del percorso di degustazione la vendita del calice in vetro, il cui costo è stabilito in 10 euro ed include una serie di coupon di degustazione di vino delle varie aziende.

Ricordiamo che l’evento si svolgerà giovedì 7 agosto dalle 20.00 alle 24.00 e che per qualsiasi informazione può essere contattato il numero 371.6925467.