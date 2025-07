“IntroSpettro”: le opere di Violino Mantieco in mostra

Orbetello (Grosseto). Dal 2 al 17 agosto, la polveriera Guzman di Orbetello ospita “IntroSpettro”, mostra personale di Violino Mantieco (nato a Magliano in Toscana nel 1977).

In mostra circa 30 opere – tele su fibra di poliestere bruciate, tavole in cartone inciso, lavori su supporti assemblati – che dialogano con l’installazione site-specific dedicata alla performance “Merisma dell’uno/50”.

Controllo / deriva / ritualità reiterata

La pratica di Mantieco nasce da gesti ripetitivi, volti a sondare il confine tra ordine e disgregazione. Vernice spray, colature acriliche, incisioni e strappi scolpiscono superfici dove il controllo si consuma in un’ossessione metodica, rivelando fratture e lacerazioni come epifanie formali. Espressioni che indagano nel Post-Vandalism.

Il progetto si colloca nell’orizzonte del Post Vandalism, ma su confini intenzionalmente permeabili.

Focus principale | Vernissage e sottrazione progressiva

Sabato 2 agosto, alle 19.00, l’opera “Merisma dell’uno/50”, composta da cinquanta strati di cartone, frutto di una performance di un’unica sessione di 1 ora e 39 minuti, sarà disposta su una linea di 22 metri. L’installazione diventerà teatro di un’azione partecipativa di sottrazione libera: i visitatori potranno sottrarre e appropriarsi liberamente dei cinquanta elementi che la compongono, lasciando così emergere il vuoto e lasciando, al termine, la traccia fisica dell’assenza.

(Extra) Pre-esistenze nel Magazzino delle Polveri

I lavori di Violino Mantieco dialogano con un raro frammento di affresco di II stile pompeiano (ca. 109 × 295 cm) proveniente dalla villa romana di Settefinestre (I sec. a.C.), restaurato dal Fai: un fondale architettonico in vivaci rossi cinabro, ocra dorati e velature verdi, testimonianza di grande pregio della pittura parietale tirrenica.

La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 17 agosto, tutti i giorni, dalle 18 alle 23.

L’inaugurazione, alla presenza dell’artista, è in programma il 2 agosto alle 19.

Curatore: Andrea Carmeni

Organizzazione: associazione Corrente Alternata (Asia Sforza, Andrea Giacchetti, Filippo Muneghina)

Patrocinio: Comune di Orbetello

Note biografiche

Violino Mantieco (1977) attualmente vive e lavora a Magliano in Toscana.

Mostre recenti: “Landscape (Inside and All Around Me) #3” (Museo Colle del Duomo, Viterbo, 2022); “Aniconic” (Galleria ArteSpazioTempo, Venezia, 2022); “Varchi” (Magliano in Toscana, 2022); “Fuoco cammina con me” (Cam – Casoria Contemporary Art Museum, 2022); “Terra” (Galleria Angelica, Roma, 2023).