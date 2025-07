Centri estivi, Rossi: “Dal Governo oltre 200mila euro per i Comuni maremmani”

Grosseto. “Per il terzo anno consecutivo, il Governo Meloni dimostra con i fatti la propria attenzione concreta verso i più piccoli e le famiglie italiane. Solo per la provincia di Grosseto sono stati stanziati oltre 200.000 euro per il potenziamento dei campi estivi e delle attività socio-educative per bambini e adolescenti, all’interno del pacchetto di risorse previsto dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Infanzia e Adolescenza, che sottolinea come “si tratti di un aiuto concreto e tangibile per le famiglie, che potranno beneficiare di servizi durante il periodo estivo, spesso difficile da gestire, tra lavoro e mancanza di strutture scolastiche aperte”.

“Nel dettaglio – spiega Rossi –, al Comune di Grosseto andranno oltre 81.000 euro, circa 17.000 euro a Follonica, 5.300 euro a Castiglione della Pescaia, 7.800 euro a Massa Marittima, oltre 10.000 euro a Monte Argentario e 8.000 euro a Roccastrada, a seguire gli altri Comuni. Cifre significative che contribuiranno ad alleggerire i costi di partecipazione, trasporto e refezione, offrendo ai bambini opportunità di crescita, socialità e benessere”.

“A livello regionale alla Toscana sono stati destinati più di 3,6 milioni di euro. Una cifra importante, che testimonia la volontà del Governo di sostenere non solo l’educazione e la socializzazione dei più giovani, ma anche la serenità quotidiana delle famiglie italiane. Un impegno che come Fratelli d’Italia continueremo a portare avanti con determinazione“, conclude Fabrizio Rossi.