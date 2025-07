Cardiologia pediatrica, nuova convenzione tra Asl e Meyer: cure anche al Misericordia

Grosseto. Si amplia e si rafforza il rapporto di collaborazione fra Asl Toscana Sud Est e Azienda ospedaliera universitaria Meyer Irccs di Firenze grazie ad una nuova convenzione, della durata di due anni, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

L’accordo, grazie al contributo economico dell’associazione “Cuore di Bimbo” e del Comitato aretino Neonatologia Aps, incrementa le prestazioni della cardiologia pediatrica attraverso una maggiore presenza al San Donato di Arezzo del dottor Giovanni Calabri, cardiologo referente del Meyer della Rete cardiologica pediatrica. Una convenzione che conferma anche la presenza all’ospedale di Nottola e al quale quest’anno si aggiunge una novità: l’estensione del servizio all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La collaborazione

Una collaborazione che viene da lontano: era il 2017 quando, per la prima volta, l’Azienda Asl Toscana Sud Est e il Meyer sottoscrissero la convenzione che vide l’avvio della collaborazione fra le due strutture sanitarie attraverso consulenze specialistiche di cardiologia pediatrica. Una convenzione che è proseguita negli anni, dando così attuazione alla delibera della Giunta regionale toscana n. 707 del 19 luglio 2016 secondo la quale la Rete pediatrica regionale deve garantire un approccio integrato ai percorsi pediatrici nelle singole realtà territoriali e in cui l’Aou Meyer Irccs ha il ruolo di coordinatore.

Obiettivo della convenzione è garantire ai pazienti pediatrici l’erogazione delle prestazioni di minore complessità nelle strutture più prossime al loro domicilio limitando i ricoveri nell’ospedale di secondo livello solo agli interventi di maggiore complessità o per casistiche più complesse. Prestazioni alle quali si aggiunge l’attività di formazione dei professionisti dell’Azienda Asl Toscana sud est, anch’essa condotta dal dottor Calabri.

Grazie alla convenzione, dal primo gennaio 2025, l’accesso dei cardiologi del Meyer alle strutture pediatriche ospedaliere della Asl Toscana sud est raddoppia. A questo si aggiungono quattro ore mensili destinate alla formazione dei professionisti della Asl Toscana sud est. Alla convenzione ha contribuito con 8000 euro annui l’Associazione toscana genitori bambini Cardiopatici “Cuore di Bimbo” e Comitato aretino Neonatologia Aps, per un totale di 16mila euro in due anni: un contributo economico che permette di implementare il rapporto di collaborazione estendendo il servizio anche al presidio ospedaliero di Grosseto e ampliando quello sul San Donato di Arezzo.

«Questa convenzione ha indiscussi benefici per le famiglie che evitano di sobbarcarsi viaggi fino a Firenze – dichiara Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana Sud Est -. Avere la stessa prestazione del Meyer nell’ospedale più vicino al proprio domicilio è un vantaggio per le famiglie e per i piccoli pazienti con indubbi benefici sia sotto il profilo economico che emotivo e personale. Un rapporto di collaborazione che permette, inoltre, di evitare fughe verso altre regioni per sottoporsi a visita. Il mio ringraziamento va all’associazione “Cuore di Bimbo” e al Comitato aretino Neonatologia per il prezioso contributo offerto, ma anche ai nostri professionisti che ogni giorno si prendono cura dei nostri piccoli pazienti direttamente vicino alla propria abitazione riducendo potenziali situazioni di stress».

«La conferma e il potenziamento della convenzione con la Cardiologia del Meyer – dichiara il dottor Flavio Civitelli, direttore del Dipartimento materno infantile Asl Toscana Sud Est – mette in campo una vera rete clinica al servizio dei bambini residenti nel territorio della nostra Azienda che parte dei centri periferici e trova nel Meyer un riferimento professionale, organizzativo e formativo di altissimo livello creando, con il sostegno determinante delle associazioni dei genitori dei piccoli pazienti, una virtuosa circolarità tra tutti i professionisti coinvolti, compresa la cardiochirurgia della Fondazione Monasterio con una presa in carico precoce e condivisa di tutti i casi anche ad alta complessità. La rete regionale pediatrica con queste decisioni dà piena attuazione alle direttive che ne hanno previsto l’istituzione. Un sentito ringraziamento va ad Andrea Fiori, alla Direzione aziendale dell’Asl Toscana sud est, al dottor Calabri e a tutti i colleghi che ogni giorno si dedicano con passione e competenza alla cura dei bambini in tutti i nostri Punti nascita».

«Siamo felici di dare corso a questa possibilità, che ancora una volta porta il Meyer sul territorio, al servizio dei più piccoli e delle loro famiglie, per garantire loro una qualità assistenza e cura sempre migliore e fare in modo che competenze e professionalità del nostro Irccs possano essere trasferite e condivise anche con quelle della Asl Toscana Sud Est», dichiara il direttore generale del Meyer, Paolo Morello Marchese .

«Ringrazio le direzioni del Meyer e dell’ Asl Toscana Sud Est per aver creduto in questo progetto – dichiara il dottor Giovanni Calabri, della società Cardiologia pediatrica Irccs Meyer -. La possibilità di collaborare ancora di più con un gruppo di medici così professionalmente valido e motivato è una grande soddisfazione. Sono sicuro che questo passo avanti porterà grandi benefici per le famiglie».

«Questa convenzione rappresenta l’esempio più avanzato di collaborazione realizzato nell’ambito della Rete pediatrica toscana con grande soddisfazione delle nostre famiglie – dichiara Andrea Fiori, presidente di “Cuore di Bimbo” -. Partendo da questa implementazione, che ci vede fortemente coinvolti, e realizzata grazie alla visione del direttore generale Marco Torre, la Rete cardiologica pediatrica nell’Asl Toscana Sud Est potrà assumere un assetto più completo. Affiancare all’attività su Nottola, svolta da anni grazie ai professionisti diretti dal dottor Franco Bui, una maggiore presenza su Grosseto e soprattutto su Arezzo del doddot Giovanni Calabri, persona fantastica oltre che specialista riconosciuto a livello nazionale, al fianco dei neonatologi e dei cardiologi dei nostri ospedali rappresenterà sicuramente un ulteriore crescita del già alto livello di prestazioni fornite dagli ospedali San Donato, Nottola e Grosseto, di cui siamo particolarmente soddisfatti».

«Esprimiamo soddisfazione dell’opportunità di poter fruire delle competenze del Meyer oltre quelle dell’Opa con cui già collaboriamo da diversi anni – dichiara la direttrice della Pediatria neonatologia dell’ospedale Misericordia, Susanna Falorni -. Sottolineiamo inoltre che la Cardiologia pediatrica di Grosseto ha seguito oltre 300 bambini nel corso di questi anni».