Grosseto-Siena: completato il varo di un nuovo cavalcavia – VIDEO

Grosseto. Nel cantiere per il raddoppio a quattro corsie del lotto 9 della statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena), Anas ha completato le operazioni di varo di un nuovo cavalcavia che sovrappassa la sede stradale.

La struttura presenta tre campate per complessivi 84 metri di lunghezza. L’impalcato, in acciaio e calcestruzzo, è dotato di dispositivi antisismici.

Le attività esterne alla carreggiata si sono svolte durante il giorno, mentre la campata centrale che sovrappassa l’attuale strada aperta al traffico, è stata varata la scorsa notte per contenere i disagi alla circolazione.

L’opera è funzionale alla realizzazione del nuovo svincolo di Ponticini/Orgia in fase di realizzazione.

Il lotto 9, per un investimento complessivo di 195 milioni di euro, riguarda un tratto di circa 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena.

L’intervento consiste nell’adeguamento a quattro corsie della SS223 “di Paganico” mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente. I lavori comprendono la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841148.