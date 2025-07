Furto in una gioielleria, rubati preziosi per 150mila euro: individuati e incarcerati gli autori

Grosseto. Il 15 giugno scorso, all’interno di una gioielleria di Grosseto, è stato messo a segno un furto di preziosi, per un valore di circa 150.000,00 euro, da parte di cinque persone, tre donne e due uomini che, distraendo il personale dell’esercizio commerciale con la scusa dell’acquisto di un braccialetto, sono riusciti ad aprire una vetrina del negozio impossessandosi poi dei gioielli contenuti all’interno.

Le indagini

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto, ricevuta la notizia del furto, hanno intrapreso un’attività di investigazione che ha portato all’individuazione del veicolo, presumibilmente utilizzato dai ladri, ovvero una Peugeot 508 con targa francese.

Da ulteriori accertamenti, gli agenti della Squadra Mobile di Grosseto sono venuti a conoscenza che tale veicolo era stato controllato il mese precedente dalle Volanti di Roma.

In particolare, dagli accertamenti realizzati dalla locale Squadra Mobile, è merso che un cittadino straniero, abituale utilizzatore del veicolo, era stato controllato da agenti della Polizia del X Distretto di Polizia Stradale di Ostia Lido, insieme ad un’altra ragazza straniera.

Pertanto, la Squadra Mobile di Grosseto ha contattato i poliziotti della Squadra Mobile di Roma al fine di verificare la natura del controllo, constatando che l’uomo che aveva utilizzato il veicolo d’interesse investigativo era stato rintracciato in un bed & breakfast per motivi connessi a verifiche sulla sua posizione sul territorio nazionale.

A quel punto, gli agenti della Squadra Mobile di Roma, su richiesta della Squadra Mobile di Grosseto, ha effettuato un servizio finalizzato all’individuazione dell’auto da ricercare, che è stata rintracciata in transito ad Ostia nei pressi del distretto di Polizia Stradale “Lido di Roma” e riconducibile allo straniero controllato nel B&B.

La successiva attività svolta dalla Squadra Mobile di Roma in quella provincia, in diretta e costante sinergia con gli agenti della locale Squadra Mobile che effettuava parallelamente riscontri nel proprio contesto provinciale, ha consentito il rinvenimento ed il sequestro di una parte della refurtiva sottratta (per un valore di circa 77mila euro,) oltre al sequestro di altro materiale utile per la commissione di furti (radioline, un jammer, un frullino), nonché circa 20 grammi di metanfetamina ed un bilancino di precisione, oltre ad altri gioielli ed a due autovetture.

A seguito di quanto accertato, pertanto, sono stati sottoposti a fermo da parte della Squadra Mobile di Roma, in quanto gravemente indiziati del delitto di furto pluriaggravato, quattro cittadini stranieri: due uomini e due donne, che sono stati rinchiusi nei carceri di Civitavecchia e Roma, dove attualmente si trovano.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.