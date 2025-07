Al via “Maremma Archeofilm”: il programma della prima giornata

Grosseto. Al via giovedì 17 luglio, al Giardino dell’Archeologia di Grosseto, la IV edizione di “Maremma Archeofilm”, festival di archeologia, arte e ambiente organizzato da “Firenze Archeofilm”, Archeologia Viva (Giunti editore) e associazione M.Arte; ospite della serata, l’etruscologo Paolo Giulierini.

Il programma

La prima proiezione in programma sarà “Il volto di Alessandro. Il restauro del Mosaico di Alessandro e Dario” (per la regia di Vanni Gandolfo, presente alla proiezione), un affascinante viaggio alla scoperta dei segreti che si celano dietro il restauro di uno dei più straordinari tesori dell’arte antica: il leggendario mosaico di Alessandro e Dario custodito al Mann. Il più grande mosaico mai ritrovato a Pompei costituisce una delle fonti più anomale, ma anche attendibili, per immaginare le vere sembianze del condottiero macedone. Parallelamente, il documentario guida alla ricerca del volto “umano” di Alessandro mediante l’intelligenza artificiale.

Alla proiezione seguirà l’incontro con il regista e, subito dopo, con uno degli ospiti più attesi di questa edizione, l’etruscologo Paolo Giulierini.

Le proiezioni proseguiranno con “The Island (Ada)”, un cortometraggio che in soli cinque minuti conduce il pubblico in un villaggio arido della Turchia dove non piove da molto tempo e dove vive Ada, la bambina protagonista.

Si tornerà infine in Italia con “Luigi De Gregori. Salvare la creatura” (regia di Tommaso Sestito, Lorenzo Chechi): il film racconta la corsa contro il tempo per salvare i materiali librari più preziosi della Capitale messa in atto dal “bibliotecario – eroe” Luigi De Gregori (nonno del noto cantautore Francesco de Gregori), durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio giudizio sui film in concorso contribuendo all’attribuzione del Premio “Maremma Archeofilm” alla pellicola più gradita. Ogni sera brindisi con i vini offerti da LaSelva

Informazioni: tel. 0564.488752 (Museo archeologico di Grosseto). In caso di maltempo il festival si svolgerà al Museo di storia naturale (in strada Corsini 5, Grosseto).

Programma completo: https://www.firenzearcheofilm.it/grosseto/

L’evento è organizzato da: Comune di Grosseto, Regione Toscana, associazione M.arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma, Archeologia Viva – Giunti Editore, Firenze Archeofilm

Con il contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. In collaborazione con: Fondazione Grosseto Cultura.

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm