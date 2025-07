Grosseto. Incidente in località la Trappola, nel comune di Grosseto.

Oggi pomeriggio, poco prima delle 15, per cause in corso di accertamento, lungo la strada del campeggio Cieloverde, una moto e una bici si sono scontrate.

Sul posto, è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Marina di Grosseto, che ha trasportato il ciclista, un uomo di 61 anni, al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia in codice 2.