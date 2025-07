“L’Italia più bella che c’è!”: Sorano e Pitigliano protagoniste della trasmissione di La7.it

Grosseto. Domenica 20 luglio, alle 14:.0, sarà rilasciata in esclusiva su La7.it, sull’app La7 (per smartphone e smart TV) e sul canale YouTube La7 Intrattenimento, la nuova puntata della trasmissione “L’Italia più bella che c’è!”, condotta da Stefano Bini e interamente dedicata ai borghi di Sorano e Pitigliano, veri gioielli della Maremma collinare.

Una vetrina nazionale per il territorio, che porterà sul piccolo schermo la bellezza dei luoghi, le storie di comunità e le eccellenze artigianali e gastronomiche che animano i centri storici.

Durante le riprese, il Centro commerciale naturale di Pitigliano ha avuto un ruolo attivo: ha accompagnato la troupe nelle varie tappe all’interno del borgo, aprendo le porte delle attività associate e mostrando il lavoro quotidiano dei commercianti. La troupe ha voluto raccontare da vicino la vita delle botteghe, filmando l’interno dei negozi e il dietro le quinte delle attività che rendono viva Pitigliano ogni giorno.

«Siamo felici che Pitigliano possa farsi conoscere da un pubblico così ampio afferma Margherita Guastini, presidente del Centro commerciale naturale –. Questa puntata è un’occasione preziosa per mostrare non solo la bellezza architettonica del nostro borgo, ma anche la forza del tessuto commerciale, l’identità delle nostre botteghe, la passione e l’autenticità delle persone che ci lavorano. Ringraziamo La7 per aver valorizzato anche questo aspetto così importante per la nostra comunità».

Foto in alto di Giacomo Aprili