“Due generazioni, una rivoluzione”: il libro presentato a Palazzo Nerucci

Castel del Piano (Grosseto). Giovedì 17 luglio, alle 18, a Palazzo Nerucci in piazza Colonna 1 a Castel del Piano, si terrà la presentazione del libro “Due generazioni, una rivoluzione – Proposte per affrontare le sfide comuni” di Vannino Chiti e Valerio Martinelli, scritto in collaborazione con Chiara Pazzaglia e pubblicato da Rubbettino.

Il libro

L’opera, che vanta la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi e la postfazione di Romano Prodi, rappresenta un importante contributo al dibattito contemporaneo sul dialogo tra generazioni e le prospettive di cambiamento per affrontare le sfide del nostro tempo.

Il libro nasce dall’incontro tra due figure di spicco della politica italiana: Vannino Chiti, ex Ministro e figura storica del centrosinistra, e Valerio Martinelli, rappresentante delle nuove generazioni politiche. Attraverso le loro riflessioni, l’opera esplora come l’esperienza delle generazioni più mature possa incontrarsi con l’energia innovativa dei giovani per costruire soluzioni concrete ai problemi attuali.

L’evento vedrà la partecipazione degli stessi autori, Vannino Chiti e Valerio Martinelli, che dialogheranno con il pubblico moderati da Teresa Bartoli, giornalista e segretaria del Pd di Scansano. Porteranno i loro saluti Federico Badini, segretario del Partito Democratico di Castel del Piano, Lucia Tosini, responsabile cultura del Pd della provincia di Grosseto, e Lidia Bai, rappresentante dell’associazione culturale “La Quercia”.

L’incontro, promosso dal Partito Democratico di Castel del Piano in collaborazione con l’associazione culturale “La Quercia”, si inserisce in un percorso di valorizzazione del dibattito politico e culturale nel territorio maremmano, offrendo un’occasione di confronto aperto con la cittadinanza su temi di grande attualità.

L’appuntamento è fissato per giovedì 17 luglio alle 18 a Palazzo Nerucci, in piazza Colonna 1 a Castel del Piano. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

Per informazioni è possibile contattare il Partito Democratico di Castel del Piano o l’associazione culturale “La Quercia”