Nuovo cinema Tirreno: ecco i film della settimana

Capalbio (Grosseto). Proseguono le proiezioni al Nuovo cinema Tirreno per il periodo estivo.

Martedì 15 luglio ci sarà “Sotto le foglie” di Francois Ozon, mentre giovedì 17 luglio “Nonostante” di Valerio Mastandrea.

Venerdì 18 luglio sarà la volta di “Tutto l’amore che serve” di Anne Sophie Bailly, sabato 19 luglio è in programma “F1 – Il Film” di Joseph Kosinski e domenica 20 luglio “Vakhim” di Francesca Pirani (la regista, che sarà presente in sala, incontrerà il pubblico insieme all’artista Fabrizio Ferri alle 21).

Tutte le proiezioni si terranno alle 21.30. I biglietti avranno un costo di 7.50 euro, salvo – grazie a Cinema revolution – le serate del 15, 17 e 19 che invece costeranno solamente 3.50 euro.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram). I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

Mercoledì 16 luglio, alle 21.45, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, è in programma il terzo appuntamento della rassegna cinematografica “Filminsieme”, un evento promosso da #capalbiogiovani.