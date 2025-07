Capalbio Libri scalda i motori per l’edizione 2025: ecco le date

Capalbio (Grosseto). Alle porte la XIX edizione di Capalbio Libri.

Il festival su ‘Il piacere di leggere. In piazza. In rete’ si terrà a Capalbio dal 26 luglio al 5 agosto presso la Terrazza Capalbio Libri in piazza dei Pini, splendida e funzionale location a cielo aperto, che ospita il festival già da due anni ed è posizionata al centro del paese.

L’illustrazione dell’edizione di quest’anno è firmata da Fiamma Degl’Innocenti, nata a Firenze. “Ho respirato fin da piccola un ambiente creativo, coltivando curiosità e spirito sperimentale – spiega Degl’Innocenti –. Designer per formazione e artista multidisciplinare per vocazione, la mia ricerca esplora temi complessi e le relazioni che le persone instaurano con sé stesse, con gli altri e con il mondo. Il mio lavoro unisce forme, parole, colori e pattern, dando vita a illustrazioni, storytelling visivo e altre espressioni artistiche. Dopo anni vissuti all’estero, oggi vivo a Firenze. Quando non disegno, preparo focacce a lievitazione naturale, ballo funky o vado a fare trekking tra sentieri e montagne”

Il festival è ideato e diretto da Andrea Zagami, è organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag ed è in attesa di lanciare il programma definitivo.