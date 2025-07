Al via le iscrizioni per i corsi per Oss: si terranno alla Fondazione Polo universitario grossetano

Grosseto. Entro il 12 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi per Operatore socio sanitario, finalizzati a formare operatori con competenze assistenziali relative al mantenimento dello stato di salute in situazioni di parziale o totale perdita di autonomia psico-fisica, o in tutte quelle situazioni che prevedono interventi di tipo educativo o socio assistenziale.

Sono previste due tipologie di percorsi:

corso base di 1000 ore, aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

corso abbreviato, riservato a chi è già in possesso dell’attestato di qualifica di Addetto all’assistenza di base (Adb) o titolo equipollente.

Il percorso formativo si compone di periodi di attività didattica, che si terranno alla Fondazione Polo universitario grossetano, e periodi di tirocinio nelle strutture della Usl Toscana Sud Est o convenzionate.

Al termine del percorso viene rilasciato un titolo abilitante valido su tutto il territorio nazionale, che consente all’operatore l’impiego in strutture assistenziali pubbliche e private.

In particolare, l’Oss opera nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, sia in ambito ospedaliero, in Rsa e a domicilio, collaborando in équipe con altri professionisti del settore.

I bandi per l’ammissione sono reperibili online sul seguente sito di Estar: http://www.estar.toscana.it/ | www.estar.toscana.it. Percorso: Concorsi e selezioni → Altri avvisi .

La procedura prevede la compilazione telematica della domanda, seguendo le istruzioni riportate nel bando.

Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 12 del 12 settembre 2025 (termine perentorio).

I posti disponibili sono:

corso Oss di 1000 ore 30/60 posti;

corso Oss di 400 ore 30 posti

Nella sede didattica del corso, alla Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori n. 43, i referenti sono disponibili per eventuali chiarimenti o approfondimenti sia per lo svolgimento del corso che per la domanda di ammissione.

Questi i contatti per chiedere informazioni o un appuntamento: cell. 320.4396248, 335.6180691 o 329.3515284; e-mail giampaolo.bellini@uslsudest.toscana.it, gianni.belli@uslsudest.toscana.it, fabrizio.druda@uslsudest.toscana.it.