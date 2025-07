Natura, street art, musicoterapia: con “Vivi Grosseto” laboratori gratuiti per bambini e ragazzi

Grosseto. La riscoperta della natura, la street art, l’espressione artistica dei propri sentimenti con la musica.

Sono questi i focus dei prossimi laboratori artistici e didattici per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni realizzati con “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune, tramite l’assessorato altTurismo e alla sicurezza, e finanziato dalla Regione con risorse europee (PR FSE+ Toscana 2021-2027) che animerà, nei mesi da luglio a ottobre, il centro cittadino.

Un’iniziativa portata avanti dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con altri soggetti, pensata per far vivere la città di Grosseto, in particolare le Mura medicee e l’area all’interno della cinta muraria, con attività culturali, artistiche e di socializzazione rivolte, in particolar modo, a bambini, ragazzi e famiglie.

Il programma

Lunedì 14 luglio, dalle 18 alle 22, e martedì 15 luglio, dalle 9 alle 13, al bastione Garibaldi sulle Mura medicee, i bambini e i ragazzi potranno immergersi in un’esperienza di forest bathing, insieme alla life & mindful coach, ecologa dell’anima e guida certificata per i “bagni di foresta”, Serena Pettinari. I partecipanti, attraverso il gioco e la creatività, verranno guidati alla riscoperta del legame con la natura, osservando, toccando e ascoltando gli alberi e le foglie, ammirando così la magia della vegetazione urbana.

Quello di giovedì 17 luglio sarà un laboratorio dedicato al mondo della street art e dei graffiti. Dalle 9 alle 13, al bastione Cavallerizza, l’illustratore e grafico Claudio “Madkime” Chimenti proporrà ai partecipanti una mattina di attività e riflessione sulla creatività urbana e contemporanea in un luogo di memoria storica completamente rinnovato. Con il laboratorio, bambini e ragazzi, potranno sperimentare l’espressione personale e collettiva attraverso l’arte visiva, il lavoro di gruppo e il rispetto reciproco e avranno la possibilità di valorizzare il patrimonio architettonico attraverso un’opera artistica condivisa.

Venerdì 18 luglio, dalle 18 alle 22, al bastione della Rimembranza, corso di Musicoterapia con “Naledi”, Alice Naso e Fabio Riccio, che proporranno un incontro dedicato alla musica come strumento educativo, per raggiungere una consapevolezza emotiva, imparare ad ascoltare ed ascoltarsi e saper relazionarsi con gli altri.

Tutte le attività sono gratuite. Il calendario completo è disponibile sui siti www.comune.grosseto.it o www.uscitadisicurezza.grosseto.it nella sezione “Notizie”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi ai laboratori è possibile scrivere a c.ciani@uscitadisicurezza.grosseto.it oppure chiamare il numero 348.6490625.