Letteratura: doppia presentazione di libri nel giardino del Torrione

Magliano in Toscana (Grosseto). L’appuntamento è per martedì 15 luglio, alle 18.30, al giardino del Torrione di Magliano in Toscana. L’evento, organizzato dal Comune di Magliano in Toscana, prevede una doppia presentazione del giornalista Aldo Cazzullo e della scrittrice Annalisa Bruchi, moderata dalla giornalista Federica Fantozzi, che dialogheranno tra loro partendo proprio dagli spunti che hanno caratterizzato le loro ultime fatiche letterarie.

“Craxi l’ultimo vero politico”, edito da Rizzoli, è infatti l’ultimo libro scritto dal giornalista Cazzullo.

“A un tratto, la ruota del destino diede un giro. La vicenda di Craxi entrò nella fase finale, quella della vita e della morte. In poche settimane la situazione sarebbe precipitata, in modo insieme epico e grottesco. Iniziava una tragedia. Che tanti in principio considerarono una farsa. Perché l’Italia è convinta di essere un Paese comico, al più melodrammatico. Invece la storia unitaria del nostro Paese è una storia tragica”.

Aldo Cazzullo atterra a Tunisi a fine ottobre del 1999. In Italia è appena arrivata la notizia del ricovero di Bettino Craxi. Il leader socialista, dal 1994 ad Hammamet per sfuggire a Mani Pulite e all’arresto, sarebbe morto pochi mesi dopo. Parte dalla fine, da questi ricordi personali vissuti sul campo del giornalismo – la malattia di Craxi, il disperato intervento chirurgico, la morte, il funerale -, il racconto dell’uomo e del politico che più di ogni altro ha rappresentato la modernizzazione dell’Italia repubblicana e la caduta del sistema dei partiti. Un ritratto in chiaroscuro. Un profilo biografico impreziosito da aneddoti personali e da un apparato fotografico unico, che punta a ricostruire la storia del giovane militante, l’ascesa al potere del segretario socialista, i rapporti con i leader nazionali e internazionali del suo tempo, dando conto della dimensione umana e intima del politico che fu Craxi anche nei mesi concitati dell’epilogo della sua parabola, senza nascondere gli errori e le responsabilità.

“Ricchi o poveri?”, il libro scritto da Annalisa Bruchi con Carlo D’Ippoliti, fotografa la situazione dell’Italia in modo finalmente chiaro e comprensibile, senza sminuire né nascondere le sfide che ci attendono. Mentre il mondo continua a correre, l’Italia sembra essersi fermata. Ha conquistato un posto tra le potenze del G7, ha sviluppato la seconda industria manifatturiera d’Europa, ma gli stipendi sono al palo e il costo dei servizi pubblici, di gas e benzina aumenta vertiginosamente.

Chi tenta di risparmiare spesso ha l’impressione che l’economia e la finanza siano lontanissime dalla vita di tutti i giorni. Ma non è così. Ciò che si decide a Bruxelles o a Washington influisce sul nostro quotidiano in molti modi: può avere un impatto sul prezzo della frutta o sulle possibilità di trovare lavoro e nuovi clienti per un’azienda. Le scelte della Banca centrale europea possono farci ottenere o negare un prestito, e possono renderlo più o meno caro. Il futuro di ricchezza o povertà dell’Italia e dei suoi cittadini, insomma, dipende in larga misura dalle decisioni di politica economica che prenderemo.