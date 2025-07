“La Costa d’Argento nelle immagini dell’Archivio F.lli Gori”: al via la mostra al Centro Studi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Un viaggio nel tempo tra mare, paesaggi e volti di un territorio unico: apre al pubblico la mostra fotografica “La Costa d’Argento nelle immagini dell’Archivio F.lli Gori”, un omaggio visivo alla memoria e alla bellezza della Maremma meridionale, raccontata attraverso lo sguardo di uno degli archivi fotografici storici più preziosi della Toscana.

Allestita nella sede del Centro Studi Don Pietro Fanciulli, in via Scarabelli 16 a Porto Santo Stefano, la mostra sarà inaugurata martedì 22 luglio alle 19 e resterà aperta al pubblico fino a mercoledì 13 agosto, dopo di che, nell’arco di tempo compreso tra questa estate e la prossima, sarà esposta nei vari centri abitati della Costa d’Argento.

L’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Monte Argentario e Isola del Giglio, è curata da Gualtiero Della Monaca, presidente del Centro Studi Don Pietro Fanciulli, apprezzato storico, ricercatore e organizzatore culturale con un’attenzione particolare per la memoria e le tradizioni della Costa d’Argento.

Direttore scientifico della rivista culturale trimestrale L’Argentariana, ha ricoperto un ruolo centrale nella riscoperta di episodi storici locali come la mostra‐concorso fotografica del 1959, che ha ispirato l’attuale progetto espositivo, e da Maria Enrica Monaco Gorni, vicepresidente dell’Archivio Fotografico F.lli Gori e storica della fotografia, la quale ha dedicato anni alla catalogazione e alla valorizzazione dell’eredità visiva della famiglia Gori. Curatrice di numerose pubblicazioni d’archivio e percorsi espositivi in ambito museale, il suo lavoro riporta alla luce la potenza narrativa delle fotografie, restituendo volti, storie e paesaggi che segnarono la Maremma.

I curatori saranno entrambi presenti all’inaugurazione e la serata sarà moderata dal giornalista e conduttore televisivo Paolo Mastracca.

La mostra

La rassegna presenta una selezione di oltre 200 fotografie in bianco e nero, scattate tra gli anni ’50 e ’60 dai Fratelli Gori. Attraverso i loro scatti, rivivono i luoghi di Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Ansedonia, Orbetello, Isola del Giglio, Capalbio, isola di Giannutri e l’intero promontorio dell’Argentario. Le immagini raccontano il cambiamento del paesaggio, delle tradizioni e dello stile di vita locale. In occasione dell’evento sarà presentato il volume/catalogo ufficiale, edito da Effigi: “La Costa d’Argento nelle fotografie storiche dell’Archivio F.lli Gori”, un prezioso libro che raccoglie le immagini della mostra e restituisce l’identità visiva della Maremma di un tempo.

L’Archivio dei Fratelli Gori è un patrimonio visivo senza tempo, frutto del lavoro di una dinastia di fotografi professionisti attivi nel corso del Novecento tra Umbria, Lazio e Toscana. I Fratelli Gori, figli di Enrico Gori – romano, attore teatrale e pittore – si affermarono già a partire dalla metà del secolo scorso, diventando una presenza costante anche sulla Costa d’Argento con importanti campagne fotografiche che oggi rappresentano un’eredità storica e artistica di immenso valore.

Attualmente, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e al lavoro di digitalizzazione dell’Associazione di promozione sociale Archivio Foto Gori, questo straordinario corpus di oltre 100.000 immagini è tornato a vivere.

Soddisfatta del lavoro svolto, la vicepresidente dell’Archivio F.lli Gori, Maria Enrica Monaco Gorni, ha dichiarato: “Con grande piacere ho accolto l’invito del presidente del Centro Studi Don Pietro Fanciulli, Gualtiero Della Monaca. Già dal 2020 avevamo in animo di realizzare questa mostra, dopo che Gualtiero aveva riportato alla luce un episodio memorabile che oggi viene rievocato: l’edizione del 1959 della mostra-concorso fotografica indetta dall’Associazione turistica dell’Argentario, tenutasi proprio a Porto Santo Stefano. In quell’occasione, la giuria, composta da esperti e appassionati, incoronò la Ditta F.lli Gori di Grosseto, vincitrice assoluta, segnando una tappa significativa nella storia della fotografia maremmana. Desidero ringraziare sentitamente Mario Papalini, della casa editrice Effigi, per questo volume/catalogo: un libro che, attraverso le immagini, restituisce il volto autentico della Maremma, immortalato negli scatti storici dei Fratelli Gori”.

A lei si è unito Gualtiero Della Monaca: “Ringrazio Maria Enrica Monaco Gorni per avermi coinvolto in questo interessante progetto, è solo grazie alla sua disponibilità e alla sua competenza che è stato possibile realizzare sia la mostra sia il catalogo che l’accompagna”.