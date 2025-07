Aree interne, il Pd: “Da Governo e Rossi solo proclami, ma servono risorse e regole ad hoc”

Castel del Piano (Grosseto). «C’è una distanza evidente, e preoccupante, tra le dichiarazioni trionfalistiche dell’onorevole Fabrizio Rossi sul Del Montagna e ciò che lo stesso Governo scrive nel Piano strategico nazionale per le aree interne: in quel documento ufficiale, le aree interne vengono definite come “avviate a un lento spopolamento”. Un’ammissione di rassegnazione, che smentisce nei fatti ogni annuncio ottimistico. La realtà è che Rossi cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto quando l’idea del Governo è quella di far morire le aree interne».

A dichiararlo, in un comunicato, è il Partito democratico dell’Amiata grossetana.

«Noi, come Partito Democratico e come amiatini, non ci stiamo a questa visione – continua la nota –. Non accettiamo che i nostri territori vengano considerati marginali o residuali, né che il loro destino sia deciso solo in base ai numeri. Le aree interne hanno bisogno di politiche serie, risorse vere, strumenti su misura. E hanno bisogno di ascolto».

«Le aree interne non si governano con le stesse logiche e gli stessi parametri delle città – afferma Federico Badini, coordinatore del Partito Democratico dell’Amiata grossetana -. Il Ddl Montagna, così com’è stato approvato alla Camera, è un’occasione mancata. Mancano risorse adeguate, strumenti concreti e soprattutto manca il coraggio di coinvolgere davvero i territori. Chi oggi esulta, come l’onorevole Rossi, dovrebbe ricordarsi che l’Amiata non è un set da cartolina da girare solo in campagna elettorale, ma una comunità viva, fatta di cittadini, imprese, giovani e amministratori che si confrontano ogni giorno con problemi reali».

« Il Pd ha avanzato proposte chiare – aggiunge il deputato dem Marco Simiani ,- frutto del lavoro quotidiano con chi il territorio lo vive davvero: un fondo nazionale stabile e vincolato per garantire sanità, scuola, trasporti e connettività nei piccoli comuni; zone franche montane con criteri attuativi certi e benefici fiscali concreti; una programmazione partecipata, che dia voce ai Comuni e ai cittadini; un piano per il ripopolamento dei borghi, con incentivi alla residenzialità e al lavoro giovanile».

«Abbiamo presentato emendamenti precisi – continua Simiani – proprio per rafforzare il Ddl Montagna e renderlo utile ai territori. Purtroppo, la maggioranza ha deciso di respingerli. Il risultato è un testo debole, che annuncia tanto ma cambia poco».

«Intanto, mentre il Governo si limita ai titoli, il lavoro nei territori va avanti. Il nostro impegno non si misura in slogan ma in presenza reale – continua Badini -. Lo dimostrano le tante iniziative che portiamo avanti con amministratori locali, cittadini, imprese. Solo pochi giorni fa abbiamo ospitato sull’Amiata l’eurodeputata Camilla Laureti, che ha incontrato le realtà del territorio per ascoltare bisogni e condividere strategie. È questo il modo di fare politica che serve: presenza, confronto, concretezza».

«Anche la Regione Toscana ha già tracciato una strada efficace: sei strategie d’area attive, risorse europee impiegate con visione, bandi dedicati a sanità territoriale, servizi per i giovani, sviluppo rurale. È questa – aggiunge Badini – la direzione che va rafforzata anche a livello nazionale. Non servono altri annunci, servono atti concreti. Per le prossime regionali presenteremo delle proposte valide per l’Amiata e spunto per tutte le aree interne regionali, per dare il nostro contributo a continuare su questa strada e con l’obiettivo di diventare esempio nazionale».

«Sappiamo bene, e lo diciamo con onestà, che in passato anche il nostro partito non sempre ha fatto abbastanza per ascoltare e agire – conclude Badini -. Ma oggi come Partito Democratico, siamo qui ogni giorno, accanto a chi tiene in piedi il territorio. L’Amiata e le aree interne non sono riserve indiane, ma spazi da cui può ripartire un’idea diversa di futuro. Un futuro fatto di lavoro, servizi, diritti, comunità. E noi, su questa strada, ci siamo e ci resteremo».