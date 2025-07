“Uno, nessuno e centomila”: lo spettacolo in scena nella sede della Pro Loco

Grosseto. Venerdì 11 luglio, alle 21.15, alla Pro Loco di Grosseto, andrà in scena, in prima assoluta, “Uno, nessuno e centomila“, il monologo teatrale di Giacomo Moscato liberamente tratto dal celeberrimo romanzo di Luigi Pirandello.

Lo spettacolo

«”Uno, nessuno e centomila” non è solo il capolavoro letterario di Luigi Pirandello, ma è anche il punto estremo del suo ragionamento filosofico intorno ai temi dell’identità, dell’autenticità e delle maschere sociali. Siamo davvero convinti di conoscere noi stessi? Ciò che chiamiamo “io” è veramente un’entità singola o coabitano in noi centomila identità differenti? E se così fosse, non rischieremmo di scoprire di essere nessuno? Questo bizzarro e sorprendente storytelling pone interrogativi sconvolgenti e geniali in grado di deflagrare nelle nostre menti… e poi nulla sarà mai più come prima!» (Giacomo Moscato)

Lo spettacolo sarà ad ingresso libero, senza obbligo di prenotazione.