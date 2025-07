Raccolta differenziata, l’opposizione: “Da circa 40 giorni la campana del multimateriale non viene svuotata”

Gavorrano (Grosseto). “A Bagno di Gavorrano, in via Marconi n. 12, da circa 40 giorni la campana del multimateriale è stracolma e non viene svuotata, come documentato da una foto scattata dai residenti. Nonostante le ripetute segnalazioni inoltrate agli uffici comunali e direttamente all’assessore all’ambiente Francesca Mondei, il problema è rimasto irrisolto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“A rendere ancor più inaccettabile la situazione è il fatto che, proprio in questi giorni, il Comune sta recapitando ai cittadini le cartelle Tari, con l’ennesimo aumento del tributo – continua la nota –. Una beffa per i contribuenti, che si vedono costretti a pagare di più per ricevere servizi inefficienti o, come in questo caso, del tutto assenti. Non è il Comune in quanto istituzione a venire meno ai propri doveri, ma chi lo guida. Sono il sindaco Stefania Ulivieri e la Gua giunta a dover rispondere politicamente di questa e di tante altre mancanze che riguardano la quotidianità dei cittadini”.

“Certo, è molto più facile presenziare a feste e festicciole che vivere il territorio giorno per giorno, ascoltare i problemi reali della gente e dare soluzioni rapide e concrete. Rivolgiamo quindi un fermo sollecito al sindaco e agli amministratori comunali affinché si occupino con serietà e senso di responsabilità delle segnalazioni dei cittadini, dando risposte concrete e tempestive. Perché amministrare un Comune non significa limitarsi a presenziare agli eventi pubblici, ma garantire quotidianamente servizi essenziali, tutela ambientale e rispetto verso la comunità – termina il comunicato -. Come gruppo consiliare ‘Noi, per Gavorrano!’, continueremo a denunciare queste situazioni e a portare nelle sedi istituzionali la voce dei cittadini, nella speranza che chi governa il nostro territorio cominci finalmente ad ascoltarla”.