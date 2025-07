Mensa scolastica, il Comune: “Spetta ai dirigenti decidere l’effettiva data di attivazione”

Grosseto. Il Comune di Grosseto precisa che “il servizio mensa prenderà il via il 22 settembre, come avviene ormai da quattro anni, ovvero la settimana successiva all’inizio delle lezioni per tutti gli studenti”.

“Trattandosi di un ambito rientrante nell’autonomia scolastica, spetta ai dirigenti scolastici decidere l’effettiva data di attivazione – continua la nota -. Anche quest’anno, come lo scorso, l’avvio del servizio è previsto dal 22 settembre anche per gli alunni con disabilità, così da garantire continuità educativa e supporto alle famiglie sin dai primi giorni dell’anno scolastico”.