Libri di testo per la scuola primaria: ecco come fare per richiederli gratuitamente

Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione di Comuni delle Colline Metallifere, all’inizio di ogni anno scolastico, fornisce gratuitamente libri di testo per le scuole primarie a tutti i residenti anche se frequentanti in comuni diversi da quelli dell’Unione. Per poter usufruire di questo servizio è necessario avere a disposizione la cedola libraria, il documento che permette ai cittadini di ottenere gratuitamente i libri di testo consigliati dalle circolari ministeriali e adottati dal collegio dei docenti.

Per richiedere la cedola libraria in formato elettronico, i genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria dovranno collegarsi al portale dedicato per il proprio Comune di residenza agli indirizzi web di seguito indicati:

Comune di Massa Marittima https://massamarittima.ecivis.it/

Comune di Roccastrada: https://roccastrada.ecivis.it/

Comune di Monterotondo Marittimo: https://monterotondomarittimo.ecivis.it/

Comune di Montieri: https://montieri.ecivis.it/

Si ricorda che chi ha già effettuato l’iscrizione al portale negli anni precedenti, potrà prenotare la cedola on-line o recarsi direttamente alla libreria prescelta con il codice fiscale dell’alunno, senza dover effettuare una nuova iscrizione. In questo caso si prega di verificare insieme al gestore della libreria la classe di appartenenza dell’alunno.

Per chi, invece, frequenta per la prima volta una scuola primaria ed è residente in uno dei Comuni dell’Unione, è necessario effettuare la registrazione seguendo questi passi: si entra nelle pagine web prima ricordate, si clicca su “Accedi all’area personale” con le proprie credenziali Spid e poi si entra nella pagina “Moduli online” e si compila la domanda.

Una volta registrati, gli utenti dovranno attendere la mail con la quale viene comunicata l’accettazione da parte dell’Ufficio Scuola dell’Unione.

Dopo l’accettazione, l’utente potrà effettuare la prenotazione rientrando nel portale con Spid, dove troverà attiva una nuova finestra in cui prenotare i libri in una libreria di fiducia. Sarà necessario selezionare i figli per i quali si intende usufruire della cedola libraria e indicare la scuola e la classe per l’anno scolastico 2025/2026.

Nel caso in cui un utente avesse difficoltà nella compilazione potrà chiedere supporto agli uffici dell’Unione.