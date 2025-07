Sicurezza stradale, Scarlino nel Cuore: “Servono interventi urgenti al Puntone”

Scarlino (Grosseto). “In questi giorni sono finalmente partiti i lavori di pulizia e manutenzione lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Scarlino. Un primo risultato concreto che rivendichiamo con orgoglio, a seguito delle nostre segnalazioni formali e pubbliche rivolte agli enti competenti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Scarlino nel Cuore.

“Ringraziamo la Provincia di Grosseto per essere intervenuta con prontezza, dimostrando attenzione verso una criticità che da troppo tempo veniva ignorata – continua la nota –. Ma il lavoro non può finire qui. È urgente intervenire in particolare nel tratto urbano del Puntone, dove lo stato delle strisce pedonali, della linea di mezzeria (che dovrebbe essere doppia) e della segnaletica orizzontale di rallentamento e precedenza è pietoso e pericolosissimo. Si tratta di una zona ad alta densità di attraversamenti, frequentata da residenti, bambini e turisti. Di giorno la segnaletica è già poco visibile, di notte diventa praticamente inesistente”.

“Oltre alla ripresa completa della segnaletica orizzontale, ci auguriamo che a breve venga installato un sistema efficace di rallentamento della velocità, come dissuasori o attraversamenti pedonali rialzati. Non possiamo aspettare che accada l’irreparabile – termina il comunicato -. Continueremo a vigilare, come sempre, perché la sicurezza e il decoro urbano non sono un lusso, ma un diritto per tutti i cittadini”.